Legrottaglie su Bosnia-Italia: "Il problema possiamo essere solo noi. Avrei avuto più paura del Galles"

L'Italia per la terza volta consecutiva si giocherà l'accesso ai Mondiali tramite i playoff. Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, gli Azzurri sono a 90' più recupero dal ritorno al Mondiale che manca da 12 anni. Un'enormità per il nostro Paese, che prima però dovrà superare l'ostacolo Bosnia . Martedì si deciderà il destino della Nazionale italiana che deve strappare il pass per il Nord America. L'ex difensore di Juve e Milan Nicola Legrottaglie ha le idee molto chiare sulla sfida.

Legrottaglie: "Bosnia-Italia? Se facciamo la nostra partita andremo al Mondiale"

A margine della presentazione della Yes Cup 2026, l'ex giocatore ha affermato: "Il problema possiamo essere solo noi. Avrei avuto più paura del Galles che ha individualità più pericolose, soprattutto sugli esterni. Nella Bosnia ho visto una squadra ben messa in campo, strutturata fisicamente ma molto lenta: dovremo essere bravi strategicamente, non andare sulla loro forza ma metterla sulla velocità di palla e manovra. Se facciamo la nostra partita, andiamo al Mondiale di sicuro".

"L'Inter vincerà lo scudetto al 90%, ma..."

Inoltre, Legrottaglia ha parlato anche della situazione attuale della Serie A: "Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli". Sul Milan, dove l'ex difensore ha giocato per una breve parentesi nel 2011: "Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. Ha fatto un ottimo campionato".

"Chi critica Allegri è perché non sa fare Allegri"

In quella breve parentesi con i rossoneri, il suo allenatore era stato proprio Massimiliano Allegri: "Ha dato la sua identità, ha riportato il valore italiano che si era perso. Si guarda all'efficacia della strategia che porta ai risultati. Allegri ha fatto il suo, quello che sa fare benissimo. È il numero uno in questo. Chi critica Allegri è perché non sa fare Allegri. Un certo tipo di calcio lo devi sapere fare. Allegri è sempre portato a fare il risultato e lo fa a modo suo. Non c'è un modo giusto o sbagliato, ma chi lo sa fare meglio degli altri".