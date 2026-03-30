Montezemolo prima di Bosnia-Italia attacca: "Ci sono allenatori che vogliono solo vincere invece di insegnare..."

Sono le ore della speranza azzurra. I tifosi della Nazionale di Gattuso sperano che tutto, finalmente, possa andare nell'unica direzione possibile, quella della qualificazione ai prossimi Mondiali, ai quali manchiamo da due edizioni consecutive. Il terzo flop sarebbe catastrofico, ecco perché anche Luca Cordero di Montezemolo si unisce alla speranza che l'Italia batta la Bosnia: "Come tutti gli italiani rispondo: speriamo", ha dichiarato nel suo intervento a "La Politica nel Pallone", su Gr Parlamento, alla vigilia della finale playoff. "È assurdo che dei bambini non abbiano visto l'Italia ai Mondiali. Sarà una bolgia, ma siamo ragazzi d'esperienza e di cuore. Sarei molto deluso se non andassimo di nuovo ai Mondiali", ha aggiunto l'imprenditore italiano e presidente della Ferrari dal 1991 al 2014.