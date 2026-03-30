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lunedì 30 marzo 2026
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Montezemolo prima di Bosnia-Italia attacca: "Ci sono allenatori che vogliono solo vincere invece di insegnare..."

L'ex presidente Ferrari senza filtri: "Sarei molto deluso se non andassimo di nuovo ai Mondiali. Il problema sono i tecnici e gli arbitri"
2 min
TagsBosnia-Italia
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Sono le ore della speranza azzurra. I tifosi della Nazionale di Gattuso sperano che tutto, finalmente, possa andare nell'unica direzione possibile, quella della qualificazione ai prossimi Mondiali, ai quali manchiamo da due edizioni consecutive. Il terzo flop sarebbe catastrofico, ecco perché anche Luca Cordero di Montezemolo si unisce alla speranza che l'Italia batta la Bosnia: "Come tutti gli italiani rispondo: speriamo", ha dichiarato nel suo intervento a "La Politica nel Pallone", su Gr Parlamento, alla vigilia della finale playoff. "È assurdo che dei bambini non abbiano visto l'Italia ai Mondiali. Sarà una bolgia, ma siamo ragazzi d'esperienza e di cuore. Sarei molto deluso se non andassimo di nuovo ai Mondiali", ha aggiunto l'imprenditore italiano e presidente della Ferrari dal 1991 al 2014.

Montezemolo contro gli allenatori italiani

Montezemolo ha anche sferrato un attacco - neppure troppo velato - agli allenatori italiani, a suo dire una delle cause del declino del calcio italiano: "Andrebbero affrontati alle radici alcuni problemi del calcio italiano. Abbiamo degli allenatori che vogliono vincere le gare più che insegnare a giocare ai ragazzini, dobbiamo puntare sui nostri giovani di grande potenziale". E non solo: "Serve anche omogeneità nell'arbitraggio, non è possibile vedere così tante differenze di interpretazione da una domenica all'altra. Se fatichiamo così tanto ad andare ai Mondiali, sicuramente c'è  qualcosa da cambiare".

L'esempio del tennis

L'ultima battuta è sul tennis, da prendere ad esempio: "Il lavoro di Binaghi è stato ottimo. Ha portato, come nel nuoto e nell'atletica, uomini d'esperienza, di qualità e con degli obiettivi ben chiari".

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