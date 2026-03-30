Il risibile caso dell'esultanza pro Bosnia degli azzurri

La lunga vigilia di Bosnia-Italia si è rivelata a tratti surreale quando, absit iniuria verbis, ha preso campo non il dibattito sulla tattica e gli schieramenti dell'una e dell'altra squadra opposte sull'infido terreno di Bilino Polje. No. Per giorni, al centro dell'attenzione, ci sono state le reazioni alla reazione di quattro azzurri dopo il rigore decisivo di Alajbegovic che ha qualificato i