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lunedì 30 marzo 2026
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Il risibile caso dell'esultanza pro Bosnia degli azzurri

È surreale constatare come, a mano a mano ci si avvicini alla notte del giudizio, tengano banco le dissertazioni sul moto di alcuni nazionali dopo il rigore che ha qualificato i Dragoni. Il calcio è una cosa troppo seria per chi lo prende troppo sul serio
Xavier Jacobelli
1 min
TagsBosnia-Italia
Italia

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Tutte le notizie sulla squadra

La lunga vigilia di Bosnia-Italia si è rivelata a tratti surreale quando, absit iniuria verbis, ha preso campo non il dibattito sulla tattica e gli schieramenti dell'una e dell'altra squadra opposte sull'infido terreno di Bilino Polje. No. Per giorni, al centro dell'attenzione, ci sono state le reazioni alla reazione di quattro azzurri dopo il rigore decisivo di Alajbegovic che ha qualificato i

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