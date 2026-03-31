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I convocati di Gattuso per Bosnia-Italia: tagliati Scamacca e altri quattro

Ecco la lista completa dei giocatori scelti dal ct per la finale playoff dei Mondiali
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TagsBosnia-ItaliaGattuso
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Gattuso ha scelto e ha diramato la lista ufficiale dei 23 calciatori che prenderanno parte alla finale playoff dei Mondiali contro la Bosnia: sono stati tagliati in cinque, tra cui figura anche Gianluca Scamacca, l'attaccante dell'Atalanta che aveva recuperato dall'infortunio ma che era rimasto fuori anche nella gara di Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Rientra invece tra i convocati Andrea Cambiaso. De seguito la lista completa per Bosnia-Italia.

I convocati per Bosnia-Italia

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret.

Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini.

Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito .

Tagliati in cinque

Dunque, i cinque calciatori che sono stati tagliati da Gattuso per questa partita, decisiva per l'approdo dell'Italia alla prossima Coppa del Mondo, sono: Elia Caprile del Cagliari, Diego Coppola del Brighton, Nicolò Cambiaghi del Bologna, che è entrato nel gruppo azzurro dopo il forfait di Chiesa ,Scamacca e Scalvini dell'Atalanta.

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