I convocati di Gattuso per Bosnia-Italia: tagliati Scamacca e altri quattro

Gattuso ha scelto e ha diramato la lista ufficiale dei 23 calciatori che prenderanno parte alla finale playoff dei Mondiali contro la Bosnia: sono stati tagliati in cinque, tra cui figura anche Gianluca Scamacca, l'attaccante dell'Atalanta che aveva recuperato dall'infortunio ma che era rimasto fuori anche nella gara di Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Rientra invece tra i convocati Andrea Cambiaso. De seguito la lista completa per Bosnia-Italia.