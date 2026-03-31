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Buffon sul futuro dopo Bosnia-Italia: "Fino a giugno ci siamo, poi..."

Il commento del capo delegazione della Nazionale dopo il mancato accesso al Mondiale dell'Italia
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Dopo il terzo Mondiale mancato dall'Italia, Gianluigi Buffon - capo delegazione della Nazionale azzurra - ha parlato a caldo dopo la sconfitta ai rigori contro la Bosnia nella finale play-off.

Il commento di Buffon dopo Bosnia-Italia

Queste le sue parole: "Momento delicato, come è normale che sia: è necessario prendersi del tempo per fare delle valutazioni corrette. Fino a giugno è doveroso restare,  ho dato disponibilità a restare fino alla fine di questa stagione. Poi per quello che riguarda le altre considerazioni: uno degli obiettivi che ci siamo prefissati era che qualcosa cambiasse e migliorasse, ma l’obiettivo principale era andare ai Mondiali e il non esserci andati ci porta tutti a fare delle valutazioni a caldo. In questo momento è quello che fa male e rischia di far ragionare in maniera contorta e poco lucida. Mi fermo qua, fino a giugno ci siamo, poi per le altre valutazioni vediamo come si dipana la matassa".

 

 

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