Malagò cerca pieno appoggio, Gravina al contrattacco e l'ipotesi Abete-bis: tutti gli scenari

Il sostegno compatto

Ci vuole il sostegno compatto e incondizionato delle Leghe e tutto partirà dalla Serie A, locomotiva di settore. Su quel terreno Malagò deve trovare adesione totale o quasi, a patto di ragionamenti profondi e che per tutti siano a cuore le sorti del calcio italiano. Lotito, come al solito, giocherà un ruolo di guastatore, questa volta doppio, da presidente della Lazio e da senatore di Forza Italia. Un anno fa, all’epoca della rielezione del nemico Gravina, era uscito sconfitto dopo aver tentato invano di far saltare il banco di Simonelli portandosi dietro alcune società medio piccole di Serie A. Ora sarebbe pronto a rifarsi sotto, sconvolgendo gli equilibri. Ieri, secondo alcune indiscrezioni, si faceva riferimento a candidati promossi da Sport e Salute e veniva indicato persino Lorenzo Casini quale espressione del governo di cui Lotito fa parte. Per ora solo rumours o ipotesi remote, ma il quadro è confuso. Servirà una linea unitaria. Bedin (Serie B) è pronto a seguire i grandi club della A. Dipenderà dalla Meloni e da Abodi, su cui potrebbe nascere un certo tipo di convergenza inattesa. Gravina sta per passare al contrattacco, Malagò non ha mai digerito il veto al quarto mandato a Palazzo H.