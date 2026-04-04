Malagò cerca pieno appoggio, Gravina al contrattacco e l'ipotesi Abete-bis: tutti gli scenari
Per standing, visione, eleganza e competenze dirigenziali, non ci sarebbe altra strada. Un solo uomo al comando, il simbolo dello sport italiano: Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, reduce dallo straordinario successo organizzativo dei Giochi invernali di Milano-Cortina, profondo conoscitore delle realtà federali e di come si possono fabbricare medaglie. Oggi, candidarlo in Via Allegri come successore di Gravina, equivale a tirare un rigore a porta vuota. È il nome più autorevole da coinvolgere, come ha sottolineato De Laurentiis, patron del Napoli. Con una distinzione inevitabile: rimettere la Nazionale al centro del movimento significa discutere l’interesse delle società e di una Lega sempre più orientata a rivendicare potere e autonomia attraverso una vicepresidenza nel futuro Consiglio Federale. Occorrono condivisione, investimenti, disponibilità a conciliare le esigenze del Club Italia, oltre a una politica comune mirata ai giovani talenti. Non è facile.
L'attesa e le prossime mosse
Questo spiega la prudenza di Malagò, attratto dalla sfida (come non potrebbe esserlo) ma consapevole delle difficoltà oggettive. Scenderà in campo solo se la sua “nomination” verrà sostenuta in maniera trasversale dal mondo del calcio. Si tratterà di una partita lunga, da giocare sul neutro di Milano in attesa di arrivare a Roma, dove si terranno le elezioni federali il 22 giugno. I Giochi Estivi di Giovanni, prima di rifugiarsi nelle lunghe passeggiate sulla spiaggia di Sabaudia, non si risolveranno in fretta. I grandi club della Serie A, non solo il Napoli, sono dalla sua parte. Inter, Juve, Milan e ovviamente Roma pronte a sostenerlo. Il confronto si è aperto in queste ore. Il segnale lanciato da Simonelli è chiaro: è stata fissata la prossima assemblea per lunedì 20 e non il 13. Malagò al momento non si espone. Le candidature germogliano in modo spontaneo e se ci sono i numeri (cioé i voti) per appoggiarle, come ha fatto notare Abete. «Un conto è indicare il nome, un altro il consenso».
Il sostegno compatto
Ci vuole il sostegno compatto e incondizionato delle Leghe e tutto partirà dalla Serie A, locomotiva di settore. Su quel terreno Malagò deve trovare adesione totale o quasi, a patto di ragionamenti profondi e che per tutti siano a cuore le sorti del calcio italiano. Lotito, come al solito, giocherà un ruolo di guastatore, questa volta doppio, da presidente della Lazio e da senatore di Forza Italia. Un anno fa, all’epoca della rielezione del nemico Gravina, era uscito sconfitto dopo aver tentato invano di far saltare il banco di Simonelli portandosi dietro alcune società medio piccole di Serie A. Ora sarebbe pronto a rifarsi sotto, sconvolgendo gli equilibri. Ieri, secondo alcune indiscrezioni, si faceva riferimento a candidati promossi da Sport e Salute e veniva indicato persino Lorenzo Casini quale espressione del governo di cui Lotito fa parte. Per ora solo rumours o ipotesi remote, ma il quadro è confuso. Servirà una linea unitaria. Bedin (Serie B) è pronto a seguire i grandi club della A. Dipenderà dalla Meloni e da Abodi, su cui potrebbe nascere un certo tipo di convergenza inattesa. Gravina sta per passare al contrattacco, Malagò non ha mai digerito il veto al quarto mandato a Palazzo H.
Il nuovo asse
La mossa delle dimissioni, nonostante un controllo blindato al 98,7%, ha un senso preciso e mette la Figc in una posizione di attesa. Qualora le Leghe di A, B e C si unissero nel nome di Malagò, come è possibile senza intralci, il “reggente” Gravina e Abete potrebbero andare incontro all’unica soluzione possibile nell’interesse del calcio italiano e della Nazionale. Piano alternativo: qualora entro il 13 maggio non si dovessero presentare candidati autorevoli, sarebbe pronto l’Abete-bis. Il presidente della Lega Dilettanti, forte di un 34% di voti e dell’appoggio dei calciatori (20%), si metterebbe a disposizione per varare un “governo tecnico” di salvaguardia del percorso intrapreso un anno fa, scongiurando l’ipotesi più temuta del commissariamento governativo.
Per standing, visione, eleganza e competenze dirigenziali, non ci sarebbe altra strada. Un solo uomo al comando, il simbolo dello sport italiano: Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, reduce dallo straordinario successo organizzativo dei Giochi invernali di Milano-Cortina, profondo conoscitore delle realtà federali e di come si possono fabbricare medaglie. Oggi, candidarlo in Via Allegri come successore di Gravina, equivale a tirare un rigore a porta vuota. È il nome più autorevole da coinvolgere, come ha sottolineato De Laurentiis, patron del Napoli. Con una distinzione inevitabile: rimettere la Nazionale al centro del movimento significa discutere l’interesse delle società e di una Lega sempre più orientata a rivendicare potere e autonomia attraverso una vicepresidenza nel futuro Consiglio Federale. Occorrono condivisione, investimenti, disponibilità a conciliare le esigenze del Club Italia, oltre a una politica comune mirata ai giovani talenti. Non è facile.
L'attesa e le prossime mosse
Questo spiega la prudenza di Malagò, attratto dalla sfida (come non potrebbe esserlo) ma consapevole delle difficoltà oggettive. Scenderà in campo solo se la sua “nomination” verrà sostenuta in maniera trasversale dal mondo del calcio. Si tratterà di una partita lunga, da giocare sul neutro di Milano in attesa di arrivare a Roma, dove si terranno le elezioni federali il 22 giugno. I Giochi Estivi di Giovanni, prima di rifugiarsi nelle lunghe passeggiate sulla spiaggia di Sabaudia, non si risolveranno in fretta. I grandi club della Serie A, non solo il Napoli, sono dalla sua parte. Inter, Juve, Milan e ovviamente Roma pronte a sostenerlo. Il confronto si è aperto in queste ore. Il segnale lanciato da Simonelli è chiaro: è stata fissata la prossima assemblea per lunedì 20 e non il 13. Malagò al momento non si espone. Le candidature germogliano in modo spontaneo e se ci sono i numeri (cioé i voti) per appoggiarle, come ha fatto notare Abete. «Un conto è indicare il nome, un altro il consenso».