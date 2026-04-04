De Rossi sul caos Italia: "Parlano troppi, pure il pizzicagnolo". Poi la gag con Spalletti: "Se segniamo corro sotto la curva della Juve..."

Dopo la dolorosa pausa per le partite delle nazionali, torna il campionato. Sfida importante per il Genoa di De Rossi che affronta allo Stadium la Juventus. A Torino si riuniscono i due ex Roma, DDR e Spalletti: "È un allenatore e una persona per me importante", ha affermato l'allenatore del Genoa nella conferenza stampa in vista della sfida. "Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita ma personale. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto sul campo. Ci siamo scornati, avvicinati, siamo legati come tutti di quella Roma li. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto quelli per Pasquetta". Dalla sala stampa gli ricordano anche il paragone che Spalletti aveva fatto tra lui e Mazzone: "Se faccio gol vado sotto la curva della Juve [ride, ndr]. No, scherzo. Ho avuto la fortuna di esordire come raccattapalle e una persona che trascina lo stadio. È un onore questo paragone. Uno lo ricorda così romano ed esuberante ma chi ce l'ha avuto, uno su tutti Pirlo o Guardiola, ne parlano con grande stima e dicono sia un allenatore votato al futuro. È un complimento essere paragonato a Mazzone".