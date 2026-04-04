De Rossi sul caos Italia: "Parlano troppi, pure il pizzicagnolo". Poi la gag con Spalletti: "Se segniamo corro sotto la curva della Juve..."
Dopo la dolorosa pausa per le partite delle nazionali, torna il campionato. Sfida importante per il Genoa di De Rossi che affronta allo Stadium la Juventus. A Torino si riuniscono i due ex Roma, DDR e Spalletti: "È un allenatore e una persona per me importante", ha affermato l'allenatore del Genoa nella conferenza stampa in vista della sfida. "Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita ma personale. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto sul campo. Ci siamo scornati, avvicinati, siamo legati come tutti di quella Roma li. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto quelli per Pasquetta". Dalla sala stampa gli ricordano anche il paragone che Spalletti aveva fatto tra lui e Mazzone: "Se faccio gol vado sotto la curva della Juve [ride, ndr]. No, scherzo. Ho avuto la fortuna di esordire come raccattapalle e una persona che trascina lo stadio. È un onore questo paragone. Uno lo ricorda così romano ed esuberante ma chi ce l'ha avuto, uno su tutti Pirlo o Guardiola, ne parlano con grande stima e dicono sia un allenatore votato al futuro. È un complimento essere paragonato a Mazzone".
De Rossi tra Spalletti e Nazionale: "Luciano un amico. Eliminazione dell'Italia? Dispiace vedere amici distrutti"
Inevitabile anche la domanda su quanto successo alla Nazionale: "Non mi aspettavo questa domanda, pensavo volessi un programma del calcio italiano [ride, ndr]. Mi ero preparato per non rispondere", ha scherzato l'allenatore dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale. "Credo che si stia un po' parlando troppo e chiunque: dall'ex giocatore ai giornalisti, al macellaio e pizzicagnolo. Mi preoccupo della salvezza del Genoa e credo che aggiungere parole su parola a tutto questo minestrone di chiacchiere non sia così importante. Rimango col dispiacere di aver visto tanti miei amici distrutti e tanti giocatori che ho allevato come compagni di squadra. Rimango con questo dispiacere e non mi metto a fare tante chiacchiere".
"Fare punti allo Stadium sarebbe un orgoglio, voglio salvare questa squadra"
Una sosta per le nazionali dolorosa per la Nazionale e che potrebbe rivelarsi ostica per i club. Ma non la pensa così De Rossi: "Personalmente mi piace staccare subito, a prescindere dal risultato. Non mi piace fare così tanti allenamenti quando la partita è così lontana. La sosta è stata produttiva. Abbiamo staccato e lavato via il fastidio di quella partita che avremmo meritato di vincere. Abbiamo lavorato bene, a volte il riposo e staccare anche con la testa è uno degli allenamenti migliori che si possano fare". D'altronde il Genoa aveva bisogna di un attimo di pausa dopo una flessione nei risultati prima della sosta. Il Genoa vuole la salvezza il prima possibile e bisogna tornare alla cinicità in questo rush finale: "Noi qui non siamo alla ricerca di sfizi ma di punti. Anche in casa mi ricordo che all'andata credo che il Genoa abbia perso 1-0 su corner. Genova è stato un campo ostico. Noi abbiamo bisogno di punti, farli allo Juventus Stadium sarebbe anche motivo di orgoglio ma noi abbiamo bisogno di punti, voglio salvare questa squadra. A me non piacciono le scalette, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e farli ovunque. Ma in questo campionato si perdono partite che sulla carta sono scontate".
De Rossi: "Non si è mai pronti ad affrontare i giocatori della Juve"
Sicuramente fare punti allo Stadium non sarà però l'impresa più facile: "Penso che si possano preparare diverse con strategie diverse ma i crismi che non devono cambiare devono essere: coraggio, sapere aggredire gli avversari quando hanno la palla e difendere la propria area gestendo il possesso palla. Penso siano le cose che cercano gli allenatori e credo che ogni partita abbia delle scorciatoie per raggiungere il risultato. Poi si può preparare una partita in una modo più verticale, con più palleggio o in modo più spregiudicato". Un piano gara che dovrà contrastare la qualità della Juve: "È una squadra di qualità come la Roma, con giocatori forti ma forse un po' più camaleontica quando ha il pallone fra i piedi. Sicuramente ha grande palleggio e tante opzioni. Ci stiamo preparando un paio di alternative, siamo abbastanza pronti ad affrontare tutti i tipi di Juve che possiamo trovarci di fronte anche se poi non si è mai pronti ad affrontare giocatori forti come quelli della Juve. Testa alta senza difenderci in area perché è lì dove i loro giocatori tirano fuori il massimo della loro qualità".
Il punto su Norton-Cuffy e Baldanzi
Genoa che non potrà contare su un giocatore chiave come Norton-Cuffy: "Brooke non sarà della partita. Non siamo preoccupati per un infortunio grave ma ha avuto un piccolo infortunio alla fine dell'allenamento in Nazionale. Non è una cosa grave ma è grave non averlo a disposizione. Baldanzi? Tommaso si è allenato, l'ho visto bene. In questi allenamenti l'ho visto un po' meno elastico e brillantemente. Poi invece si è allenato bene. Può partire dal primo minuto come iniziare dalla panchina". Sulla questione dei giovani italiani, e nello specifico del Genoa: "Può essere tutto ma andremo a generalizzare e banalizzare il concetto se parlassimo solo di coraggio. Ogni giocatore ha il suo percorso. Abbiamo mandato a giocare Fini e Venturino ma tenuto e difeso da diverse offerte Ekhator. Alla Roma ho combattuto per tenere Pisilli e ora è in Nazionale A. Non credo si tratti solo di coraggio ma alzare un livello. Sono situazioni, modi di giocare, Lorenzo deve adattarsi a fare il quinto. Ma penso che il vero coraggio sia a giugno, si parte da 0-0 e il destino ci dirà se il coraggio ha pagato. Quando subentri devi mettere a posto tante cose, il coraggio lo dimostreremo quando andremo a ricostruire il Genoa dando dei posti importanti ai giovani".
"Il nostro obiettivo è lontano"
De Rossi conclude: "La delusione va smaltita. Non è la prima volta che raccogliamo meno punti di quelli che avremmo meritato. Sono cose che non si possono cambiare, va fatta un'analisi onesta e lucida della partita e non si può non essere soddisfatti della prestazione dei ragazzi. Sono fiducioso, ti fai delle domande in più, se vai sulla strada giusta o se stai toccando i tasti giusti. La cosa buona è che i ragazzi che sono rimasti si sono allenati seriamente e con intensità. Sono contento dei nazionali che sono rientrati belli svegli e ludici. Sappiamo che il nostro obiettivo è lontano e giochiamo contro una squadra molto forte".
Dopo la dolorosa pausa per le partite delle nazionali, torna il campionato. Sfida importante per il Genoa di De Rossi che affronta allo Stadium la Juventus. A Torino si riuniscono i due ex Roma, DDR e Spalletti: "È un allenatore e una persona per me importante", ha affermato l'allenatore del Genoa nella conferenza stampa in vista della sfida. "Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita ma personale. È una persona che vedo amica, lo reputo calcisticamente fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto sul campo. Ci siamo scornati, avvicinati, siamo legati come tutti di quella Roma li. Ci siamo fatti gli auguri di buona Pasqua, io gli ho fatto quelli per Pasquetta". Dalla sala stampa gli ricordano anche il paragone che Spalletti aveva fatto tra lui e Mazzone: "Se faccio gol vado sotto la curva della Juve [ride, ndr]. No, scherzo. Ho avuto la fortuna di esordire come raccattapalle e una persona che trascina lo stadio. È un onore questo paragone. Uno lo ricorda così romano ed esuberante ma chi ce l'ha avuto, uno su tutti Pirlo o Guardiola, ne parlano con grande stima e dicono sia un allenatore votato al futuro. È un complimento essere paragonato a Mazzone".
De Rossi tra Spalletti e Nazionale: "Luciano un amico. Eliminazione dell'Italia? Dispiace vedere amici distrutti"
Inevitabile anche la domanda su quanto successo alla Nazionale: "Non mi aspettavo questa domanda, pensavo volessi un programma del calcio italiano [ride, ndr]. Mi ero preparato per non rispondere", ha scherzato l'allenatore dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale. "Credo che si stia un po' parlando troppo e chiunque: dall'ex giocatore ai giornalisti, al macellaio e pizzicagnolo. Mi preoccupo della salvezza del Genoa e credo che aggiungere parole su parola a tutto questo minestrone di chiacchiere non sia così importante. Rimango col dispiacere di aver visto tanti miei amici distrutti e tanti giocatori che ho allevato come compagni di squadra. Rimango con questo dispiacere e non mi metto a fare tante chiacchiere".