Malagò vede i club e avanza nelle trattative per le elezioni

Non avranno bisogno di conoscersi, ma di confrontarsi. I club che hanno sostenuto quasi all’unanimità (Lazio esclusa) la candidatura di Malagò alla presidenza della Figc lo incontreranno oggi, al termine di un’assemblea incentrata sulle riforme. Malagò a Milano avrà modo di incrociare anche Bedin, presidente della Lega di B e inserirà nel suo programma la tax credit, il nuovo decreto crescita, la cancellazione del divieto di pubblicità delle scommesse e il prelievo di una quota percentuale sul betting, tutte richieste che la Serie A avanza da anni e che il governo non ha concesso a Gravina.