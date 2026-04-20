Malagò vede i club e avanza nelle trattative per le elezioni
Non avranno bisogno di conoscersi, ma di confrontarsi. I club che hanno sostenuto quasi all’unanimità (Lazio esclusa) la candidatura di Malagò alla presidenza della Figc lo incontreranno oggi, al termine di un’assemblea incentrata sulle riforme. Malagò a Milano avrà modo di incrociare anche Bedin, presidente della Lega di B e inserirà nel suo programma la tax credit, il nuovo decreto crescita, la cancellazione del divieto di pubblicità delle scommesse e il prelievo di una quota percentuale sul betting, tutte richieste che la Serie A avanza da anni e che il governo non ha concesso a Gravina.
Domani l'incontro tra Marani (Lega Pro) e Malagò
Domani Malagò incontrerà invece il presidente della Lega Pro, Marani, mentre tra mercoledì e giovedì vedrà di nuovo Assocalciatori e Assoallenatori. Lo stesso giro d’orizzonte lo sta compiendo Abete.
Se ciascuna componente avesse designato qualcuno, il n.1 della LND avrebbe tentato la strada della sintesi politica. E invece dovrà sfidare Malagò in campo aperto, monitorando la proverbiale abilità dell’ex presidente del Coni di raccogliere consensi anche dai fronti che sembrano “nemici”.