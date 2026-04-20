Mancini a sorpresa: “Crisi Italia? Momento duro, ma ci sono giocatori per risollevarsi”

Il calcio italiano attraversa una fase complicata, ma non priva di segnali positivi. È questo il messaggio lanciato da Roberto Mancini, intervenuto a margine dell’evento “Inside the Sport” al Museo del Calcio di Coverciano. “Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e siamo tutti felici, altri in cui vanno meno bene. Fa parte dello sport e del calcio in particolare”, ha spiegato l’ex commissario tecnico. Tuttavia, Mancini ha sottolineato come questa fase negativa si protragga ormai da diversi anni: “Non dura da un anno, ma da tantissimo tempo. Intere generazioni non hanno ancora visto l’Italia ai Mondiali”.

La fiducia di Mancini per il futuro azzurro

Nonostante la crisi l’allenatore resta fiducioso: “Credo che l’Italia abbia e avrà giocatori bravi per il futuro per risollevarsi”. Un pensiero rafforzato anche dalle parole del tedesco Joshua Kimmich, che ha ricordato come l’Italia abbia vinto più della Germania nell’ultimo decennio, segnale che qualcosa di buono è stato costruito. Mancini ha poi allargato il discorso anche ai club: “Ci sono stagioni in cui le squadre arrivano fino in fondo e altre meno, come quest’anno. Ma il lavoro resta sempre di alto livello”.

Mancini e i giovani. E su un possibile ritorno…

Sollecitato sui giovani talenti del campionato, Mancini ha preferito non esporsi troppo, ma ha comunque indicato alcuni profili interessanti: “Giovani ce ne sono tanti, poi bisogna vedere cosa vuol dire giovani.Palestra mi sembra un nome abbastanza scontato, sta facendo molto bene, però ci sono dei ragazzi, tipo Cancellieri che secondo me ha delle grandi qualità e nessuno poi ne parla o ne parla un poco". Infine parlando del sempre più probabile scudetto dell'Inter, Mancini ha concluso: "Chivu? È stato sicuramente bravo e credo che l'Inter sia una comunque una squadra molto forte da tempo e quindi mi sembra anche che la vittoria dello scudetto sia non dico scontata, però insomma...È stata una bella lotta col Napoli fino ad ora. È stato un bel campionato”. L’ex ct ha evitato invece qualsiasi commento su un possibile ritorno alla guida della Nazionale, limitandosi a dire: “Sono qui per ritirare un premio”.