Le amichevoli di giugno con l'Italia Under 21, Antognoni fa chiarezza: "Ci sarà un gruppo giovane e forte". E sulle polemiche in Grecia...

L'Italia si appresta ad affrontare Lussemburgo e Grecia (rispettivamente il 3 e il 7 giugno) sotto la guida di Silvio Baldini dopo la delusione dell'ennesima mancata qualificazione al Mondiale . A fare da guida al gruppo ci sarà anche un'icona del nostro calcio: Giancarlo Antognoni . Il campione del Mondo di Spagna ’82 per l'occasione rivestirà il ruolo di capo delegazione .

Le parole di Antognoni sulle prossime amichevoli dell'Italia

Nonostante l'aria di cambiamento, non sono mancate le prime critiche esterne per le scelte sui convocati, prontamente rispedite al mittente dall'ex bandiera viola: “Che Italia aspettarsi? La miglior Nazionale possibile in questo momento per motivazioni e prospettiva. Ho letto di qualche polemica in Grecia in relazione al fatto che mancheranno alcuni giocatori di esperienza. Sinceramente non capisco, non si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti delle nostre avversarie. In campo non scenderà la Nazionale Under 21, ma un’Italia giovane e forte. Giocheranno tanti calciatori di talento, alcuni che fanno già parte stabilmente della rosa della Nazionale maggiore e altri ragazzi che Silvio Baldini conosce molto bene avendoli allenati con ottimi risultati in questi nove mesi in Under 21. Sono convinto che molti di loro rappresenteranno lo zoccolo duro della Nazionale dell’immediato futuro”.

"Sono convinto che..."

L'orizzonte della Figc è dichiaratamente a lungo termine. Questi test servono per gettare le fondamenta del gruppo che dovrà puntare ai Mondiali del 2030, ma con tappe intermedie molto più vicine, come i match ufficiali del prossimo autunno: “Sono convinto che molti di questi ragazzi saranno convocati già a settembre, quando l’Italia inizierà il suo cammino nella prossima edizione della Nations League. Parliamo di calciatori già protagonisti in Serie A, Premier League, Bundesliga e nelle coppe europee, con un curriculum importante e già diversi gol all’attivo”.

Antognoni su Baldini: "Persona vera e grande tecnico"

In chiusura, il capo delegazione azzurro ha voluto fare un bilancio sulle prospettive di questo nuovo corso, spendendo parole di profonda stima per il neo commissario tecnico Silvio Baldini, ritenuto l'uomo perfetto per questo ricambio generazionale: “Ai tifosi posso solo dire che saranno fieri di questi ragazzi, il nostro futuro inizia adesso. E poi fatemi spendere qualche parola su Silvio Baldini. È un grande tecnico e una persona vera, meritava questa occasione di sedere sulla panchina della Nazionale maggiore e sono convinto che sia l’uomo giusto per accompagnare questi giovani in un’esperienza che non dimenticheranno mai”.