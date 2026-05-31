Italia, Venturino lascia Coverciano: tutte le novità nei convocati di Baldini
Per tante giovani promesse del calcio italiano si avvicina l'ora dell'esordio nella Nazionale maggiore. Silvio Baldini ha deciso di diramare una lista dei convocati giovanissima: solamente cinque giocatori hanno già avuto esperienze con la prima squadra italiana tra quelli che avrà a disposizione per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Chi non farà parte del gruppo sarà Lorenzo Venturino. Il talento della Roma, arrivato a gennaio dal Genoa, ha fatto una buona seconda parte di campionato con i giallorossi ed era stato convocato da Baldini per questa tornata di giugno. Ha svolto i primi allenamenti ma ha dovuto lasciare Coverciano perché ritenuto indisponibile.
Berti sostituisce Venturino a Coverciano: le novità in casa Italia
Nella mattinata di domenica ha lasciato il ritiro in accordo con la Roma e al suo posto è stato chiamato Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 protagonista in Serie B con il Cesena. Il giocatore si unirà al gruppo squadra e sarà a disposizione di Baldini per le prossime due amichevoli. Baldini aveva integrato al gruppo anche qualche altro ragazzo per la fase di preparazione: Fortini della Fiorentina rimarrà a Coverciano fino al 2 giugno, mentre Vavassori dell'Atalanta e Guarino dell'Empoli fanno ritorno ai rispettivi club.
I nuovi convocati di Baldini
Di seguito la nuova lista dei giocatori che saranno a disposizione di Silvio Baldini per le prossime due amichevoli:
- Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
- Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
- Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
- Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).