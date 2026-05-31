Italia, Venturino lascia Coverciano: tutte le novità nei convocati di Baldini

Per tante giovani promesse del calcio italiano si avvicina l'ora dell'esordio nella Nazionale maggiore. Silvio Baldini ha deciso di diramare una lista dei convocati giovanissima: solamente cinque giocatori hanno già avuto esperienze con la prima squadra italiana tra quelli che avrà a disposizione per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Chi non farà parte del gruppo sarà Lorenzo Venturino. Il talento della Roma, arrivato a gennaio dal Genoa, ha fatto una buona seconda parte di campionato con i giallorossi ed era stato convocato da Baldini per questa tornata di giugno. Ha svolto i primi allenamenti ma ha dovuto lasciare Coverciano perché ritenuto indisponibile.