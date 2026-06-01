Palestra: "Pronto per il salto in un grande club, ma ora testa all'Italia"

"Sono pronto per il salto in un grande club, la stagione appena conclusa mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza. Quest'anno, il mio primo da titolare in serie A, mi ha dato fiducia”. Così Marco Palestra direttamente dal ritiro di Coverciano . Alle spalle c'è una stagione da incorniciare, con l'unica grande macchia della mancata qualificazione ai Mondiali . Palestra è imrpendibile sulla fascia destra: "Facevo la mezzala e fino ai quindici anni ero considerato il più lento della squadra. Giocavo poco, ma fa parte del percorso. Non ho mai mollato e per fortuna ho sempre avuto la famiglia che mi ha aiutato. Il cambio di ruolo, la mia fortuna, lo devo al mio allenatore nell’Under 16 dell’Atalanta, Marco Fioretto . L’altro passaggio fondamentale nella mia giovane carriera è stata la stagione nell’Under 23 perché è là che ho cominciato a conoscere il calcio dei professionisti".

Palestra: "L'anno all'Atalanta Under 23 è stato fondamentale"

E a proposito dell'esperienza con l'Atalanta Under 23: "Lo ripeto, fondamentale. Ci sono passato per un anno e mi ha aiutato tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere un mister, Modesto, ora al Mantova, che mi ha dato consigli e tantissima fiducia. Capisci cos'è un campionato professionistico e hai la possibilità di sbagliare".

Palestra: "Mi porterò nel cuore il Cagliari"

A Cagliari un'annata al top che lo ha messo in vetrina: "Mi porterò nel cuore tutta la vita questa piazza e questa stagione. Sono stato accolto benissimo fin dal primo giorno. Sapevo che avrei potuto fare bene, ma un conto è immaginarlo, un altro è viverlo. L'ultima partita contro il Milan? Abbiamo fatto la nostra gara, a prescindere da cosa si giocano gli avversari si gioca per vincere. Siamo contenti di aver concluso bene".

Palestra: "A Zenica un momento difficile, ma siamo una delle squadre più forti del mondo"

Testa all'Italia prima di conoscere il suo futuro: "Ora sono concentrato sui due impegni azzurri, importanti per il ranking e perché dobbiamo ripartire. Per il prossimo anno chiedo di crescere, di migliorare e di lottare per obiettivi sempre più alti. Il debutto in Nazionale è stata una delle emozioni più belle della mia vita, un qualcosa che rimane per sempre. Cosa è successo contro la Bosnia? Sappiamo tutti come è andata a Zenica, è stato un momento difficilissimo per tutti".

"Ricordo le facce distrutte, ma ora dobbiamo ripartire perché siamo una delle squadre più forti e con più storia nel mondo, e non ho dubbi che lo faremo. Siamo un grandissimo gruppo, facciamo gruppo anche fuori dal campo, stiamo benissimo insieme. Abbiamo tutti voglia di fare bene e poi abbiamo un mister che ci fa andare forti ogni giorno. Scalvini disse che i ragazzi bravi trovano spazio anche da noi? La penso come lui, è proprio così, se sei bravo giochi”.