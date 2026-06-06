Italia, il paradosso dell’Under: 7 finali conquistate dal 2018. Fino ai 20 anni al top, poi… Tutte le colpe dei club

ROMA - Le parate di Lupo, la leadership di Donato, la spinta di Albini, gli inserimenti di Biondini, gli assist di Corigliano e i gol di Perillo. Forse vale la pena segnarsi questi nomi, augurandosi che seguano le orme di Carnesecchi, Buongiorno, Bartesaghi, Fagioli, Pisilli e Pio Esposito, tra i pochi che faticosamente cercano di avanzare nel nostro calcio giurassico, specchio di un Paese che di giovani si riempie la bocca in tempi di crisi senza però mai offrire loro delle vere opportunità. Nella nazionale Under 17 finalista all’Europeo - domani alle ore 19 la sfida al Belgio per l’oro - ci sono tanti fiori destinati a sbocciare. I ragazzi di Franceschini, forgiati dai metodi del Club Italia, per la settima volta negli ultimi otto anni porteranno una nostra nazionale all’atto conclusivo di un torneo. Dal 2018 in poi, le nazionali giovanili coordinate da Viscidi si sono imposte spesso e volentieri su Spagna (l’ultima volta giovedì), Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Olanda, quelle nazioni che consideriamo dei modelli per la cultura del calcio giovanile. Una risposta a chi vede tutto nero dopo tre mancate qualificazioni ai Mondiali, senza accorgersi che l’orizzonte è in realtà tinteggiato d’azzurro. Sette finali, dicevamo, con due titoli nella bacheca della Figc: Euro U19 nel 2023 con Bollini ed Euro U17 l’anno successivo con Favo ct. Altre cinque volte l’avventura degli azzurrini si è fermata alle semifinali. Ci sono state anche gioie Mondiali. Nel 2017, nel 2019 e nel 2023 - tre edizioni consecutive - l’Italia è arrivata in semifinale della rassegna iridata U20, vedendo sfumare il titolo per un soffio nell’ultima di queste avventure (finale contro l’Uruguay). Prima o poi, però, la speranza fa i conti con la realtà: negli ultimi quattro Europei U21 , la manifestazione che più di tutte somiglia a un torneo per grandi, l’asticella dei quarti non è mai stata superata; in due occasioni recenti (2019 e 2023) l’Italia si è fermata addirittura al primo turno. La conseguenza è l’assenza prolungata dalle Olimpiadi, dove non ci vedono dal 2008.

Divario

La catena del talento, insomma, si spezza dopo i vent’anni. Tra le cause più evidenti, c’è ovviamente lo scarso impiego dei giovani. E la preferenza alla spesa fatta all’estero: lo straniero, si sa, costa meno. Da quando la Serie A ha deciso di portare il limite del torneo Primavera da U19 a U20, tra l’altro, i talenti escono in genere dai vivai con un ulteriore anno di ritardo. Il nostro è il 49° campionato al mondo su 50 per percentuale di minuti giocati da U21 selezionabili: è una battaglia che Gravina, che questi risultati li ha vissuti da presidente rammaricandosi spesso dello scarso aiuto delle società di A, ha combattuto per anni. Certi confronti sono impietosi. Gli spagnoli impegnati all’Europeo U19 del 2023, ad esempio, hanno minutaggi quasi doppi in prima divisione e quasi sei volte maggiori nelle coppe europee rispetto ai loro omologhi italiani, che quella competizione la vinsero. Così, mentre noi ci chiediamo perché i vari Pafundi, Turicchia, Desplanches, Faticanti, Missori, Hasa e Vignato, cioè alcuni protagonisti del nostro biennio d’oro U19-U20, non meritino spazio in A, i vari Doué, Zaïre-Emery, Gonzalo García, Yamal, Delap e Jobe Bellingham si impongono nei grandi palcoscenici. Dal 2018 al 2026 le varie under hanno convocato qualcosa come 300 ragazzi alle fasi finali di Europei o Mondiali. Tra questi, ne abbiamo contati appena 12 con un minutaggio superiore al 50% nell’ultima Serie A: Carnesecchi, Gabbia, Buongiorno, Bartesaghi, Ndour, Pisilli, Fagioli, Kean, Pinamonti, Zaniolo, Colombo e Sebastiano Esposito. Tutti gli altri sono ancora in cerca di una loro dimensione.