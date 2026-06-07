Dove vedere Belgio-Italia Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni della finale

A Tallinn (Estonia) è il giorno della finale degli Europei U17. Belgio e Italia si giocano il trofeo dopo aver eliminato rispettivamente Francia e Spagna in semifinale. Occasione storica per gli Azzurrini di Franceschini, che vogliono ripetere quanto fatto due anni fa contro il Portogallo. Riflettori puntati sul portiere Lupo, assoluto protagonista della lotteria dei calci di rigore contro le giovani Furie Rosse.