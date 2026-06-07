Dove vedere Belgio-Italia Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni della finale
A Tallinn (Estonia) è il giorno della finale degli Europei U17. Belgio e Italia si giocano il trofeo dopo aver eliminato rispettivamente Francia e Spagna in semifinale. Occasione storica per gli Azzurrini di Franceschini, che vogliono ripetere quanto fatto due anni fa contro il Portogallo. Riflettori puntati sul portiere Lupo, assoluto protagonista della lotteria dei calci di rigore contro le giovani Furie Rosse.
Belgio-Italia U17, l'orario della finale
La finale tra le formazioni U17 di Belgio e Italia andrà in scena oggi, domenica 7 giugno, alle ore 19 al "Lillekula Stadium" di Tallinn (Estonia).
Dove vedere la finale Belgio-Italia U17 in diretta tv
Belgio-Italia, ultimo atto dell'Europeo U17, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD.
Belgio-Italia, dove vedere in streaming la finale degli Europei U17
Servizio streaming attivo su RaiPlay. Sarà sufficiente collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay su smartphone o tablet, anche senza necessità di registrarsi. Una volta all'interno della piattaforma, basterà selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la finale dell'Europeo U17. Potrete seguire Italia U17-Spagna U17 in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Vermant e Franceschini
BELGIO (4-4-2): 1 Seghers; 19 Moorthamer, 3 Mbavu, 4 Blondeel, 2 El Morabet; 7 Onia Seke, 6 Van Gelder, 8 Dierckx, 10 Nga Kana; 17 Driessen, 9 Benktib. Ct: Vermant.
ITALIA (4-3-1-2): 12 Lupo; 2 Bonifazi, 6 Donato, 5 Varali, 3 Albini; 8 Biondini, 15 Okon, 17 Gasparello; 10 Corigliano; 9 Perillo, 21 Croci. Ct: Franceschini.
A Tallinn (Estonia) è il giorno della finale degli Europei U17. Belgio e Italia si giocano il trofeo dopo aver eliminato rispettivamente Francia e Spagna in semifinale. Occasione storica per gli Azzurrini di Franceschini, che vogliono ripetere quanto fatto due anni fa contro il Portogallo. Riflettori puntati sul portiere Lupo, assoluto protagonista della lotteria dei calci di rigore contro le giovani Furie Rosse.
Belgio-Italia U17, l'orario della finale
La finale tra le formazioni U17 di Belgio e Italia andrà in scena oggi, domenica 7 giugno, alle ore 19 al "Lillekula Stadium" di Tallinn (Estonia).
Dove vedere la finale Belgio-Italia U17 in diretta tv
Belgio-Italia, ultimo atto dell'Europeo U17, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD.
Belgio-Italia, dove vedere in streaming la finale degli Europei U17
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