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L'Italia U17 campione d'Europa al Senato: la giornata degli Azzurrini

La squadra di Franceschini è stata ricevuta dal presidente della Figc Gravina e dal presidente del Senato La Russa
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TagsItalia U17
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Giornata speciale per l'Italia Under 17: i campioni d'Europa di categoria sono stati ricevuti dai vertici della Figc e del Senato della Repubblica. La squadra allenata da Daniele Franceschini lo scorso 7 giugno ha conquistato il titolo continentale battendo il Belgio ai rigori e oggi è stata protagonista di una doppia tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane. Gli Azzurrini prima sono stati accolti in mattinata nella sede della FIGC di via Allegri dal presidente dimissionario Gabriele Gravina e dal segretario generale Marco Brunelli. I ragazzi e lo staff tecnico hanno ricevuto gli applausi dai dipendenti federali. Poi nel pomeriggio si sono recati a Palazzo Giustiniani, dove sono stati ricevuti dal presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa

 

 

L'Italia U17 dai vertici federali e politici dopo la vittoria dell'Europeo

Il capitano della Nazionale Under 17 Edoardo Biondini ha parlato davanti ai compagni e ai vertici federali: "Abbiamo giocato per onorare la maglia e speriamo di essere stati degni di questa splendida responsabilità". Nel corso della visita a Palazzo Giustiniani, il presidente del Senato La Russa ha parlato del successo europeo degli Azzurrini: "La scuola c’è, il talento c’è, la voglia di vincere si tramuta in vittoria e bisogna dar loro fiducia. È difficile che tutto si verifichi subito, ma voi siete una speranza. Auguri all’Italia di avere successo grazie a voi".

 

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