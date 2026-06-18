L'Italia U17 campione d'Europa al Senato: la giornata degli Azzurrini

Giornata speciale per l'Italia Under 17: i campioni d'Europa di categoria sono stati ricevuti dai vertici della Figc e del Senato della Repubblica. La squadra allenata da Daniele Franceschini lo scorso 7 giugno ha conquistato il titolo continentale battendo il Belgio ai rigori e oggi è stata protagonista di una doppia tappa nel cuore delle istituzioni sportive e politiche italiane. Gli Azzurrini prima sono stati accolti in mattinata nella sede della FIGC di via Allegri dal presidente dimissionario Gabriele Gravina e dal segretario generale Marco Brunelli. I ragazzi e lo staff tecnico hanno ricevuto gli applausi dai dipendenti federali. Poi nel pomeriggio si sono recati a Palazzo Giustiniani, dove sono stati ricevuti dal presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa.