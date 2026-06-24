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Italia, Malagò inizia i colloqui: Mancini in prima fila come ct, Maldini dt è un'idea complicata

Il presidente della Figc alla ricerca del nuovo allenatore per la nazionale: tutti i nomi in campo per gli azzurri e per il nostro calcio
Fabrizio Patania
5 min
Tagsmalagònazionale
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ROMA - La road map di Malagò, da ieri a Losanna per impegni Cio, prevede l’avvio dei colloqui e delle consultazioni nel week-end, subito dopo il confronto con il ministro Abodi. Era stato chiarissimo nella conferenza stampa post-elettorale e nel suo intervento Rai. "Non ho parlato con nessuno, nessuno può dirmi qualcosa di diverso". Non è bastato a frenare l’onda mediatica e le tipiche fughe in avanti, capaci di trasformare potenziali candidati alla panchina e al Club Italia da ipotesi plausibili a sentenze. Così ieri, al suo primo giorno di presidenza della Figc, è stato necessario un intervento: "Nel percorso di individuazione del team che dovrà rilanciare il calcio azzurro nonostante per tutto il giorno si siano rincorse voci su Paolo Maldini dt, nessuna proposta - si è appreso dall’Ansa - è stata fatta ad alcuno". Il ragionamento va esteso con una premessa: prima di nominare e condividere la scelta di un commissario tecnico, andrà trovato un dirigente responsabile del Club Italia o forse due figure. 

Nomi e squadra

Anche in questo caso, Malagò a Notti Mondiali è stato chiarissimo. Il Club Italia coordina l’attività delle Nazionali e sino a pochi giorni fa era facoltà del presidente federale esercitarne la funzione. Gravina non era solo il numero uno di via Allegri ma il riferimento principale di Gattuso e dei tecnici che lo avevano preceduto (Spalletti e Mancini) e stava guidando Buffon (direttore sportivo) in un percorso di crescita da puro e semplice capodelegazione, come in passato Vialli e Riva, a un ruolo più incisivo e di responsabilità. Malagò, è parso di capire e lo ha spiegato, prenderà una strada diversa. Non assumerà le funzioni di presidente del Club Italia. Pensa a un ex calciatore o due se non riuscirà ad accoppiare la storia azzurra con la sostanza e l’operatività spiccata di un direttore tecnico che lavori a Coverciano, collegando la Nazionale alla filiera delle giovanili. Il calcio italiano ha bisogno di una svolta. Malagò ha fabbricato medaglie, ha una visione olimpica e sportiva nel senso reale del termine: questo è il campo in cui può incidere subito, attraverso scelte personali, formando una squadra competitiva e individuando le eccellenze ideali per tirarci fuori dalla crisi. Paolo Maldini ha tutti i requisiti, ma era e resta una tentazione, ammesso e non concesso che sia attratto dal ruolo e abbia intenzione di mettersi in gioco (è stato vicino al Fenerbahce). Un dato è certo: al momento non ha ricevuto proposte. 

Le altre idee di Malagò

Malagò è ancora dentro qualsiasi ragionamento, il tempo per decidere c’è e partirà realmente da venerdì o sabato con i colloqui. Sono tante le ipotesi. Ha un legame di stima e amicizia con Buffon. Zola, vicepresidente della Lega Pro al cui nome è legata la riforma sui giovani, potrebbe essere un’idea. La ridda di voci ha coinvolto anche Ranieri e Albertini. Quasi certamente si scavallerà il Cf del primo luglio per il dt del Club Italia. Solo dopo verrà nominato un ct, per cui è stato tracciato solo l’identikit. Mancini è balzato in prima fila perché combaciano quasi tutti i requisiti (budget, esperienza, gioco, giovani, spogliatoio, orizzonte 2030). Il punto a sfavore del consenso per l’addio del 2023 verrebbe superato dalla scelta di campo, a meno che non rispuntino in volata concorrenti dello stesso livello. I giochi non sono ancora fatti. 

 

 

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