Tiri Mancini, a chi spetta la scelta del ct azzurro

Della Federcalcio, che ha eletto con percentuali da ex blocco sovietico, applausi, commozione e buoni propositi il proprio presidente non più di settantadue ore fa, Marotta è un semplice consigliere. Un consigliere molto ascoltato e rispettato, è fuor di dubbio, ma non il padrone. Ne consegue che la pretesa di commissariare ab origine i ragionamenti di Giovanni Malagò sul nuovo tecnico della Nazionale e indirizzare la potente macchina pallonara verso la scelta di un allenatore che non sia Mancini brilla al tempo stesso come un arbitrio e un’inaccettabile ingerenza. Non si può chiamare in soccorso un dirigente del valore internazionale di Malagò per poi trattarlo come un ragazzo di bottega e non si possono armare conventio ad excludendum (influenza lotitiana) sul nome di un tecnico, Roberto Mancini, appunto, che potrà non essere simpatico (non lo era neanche da giocatore) ma è un allenatore che con i club ha vinto ovunque e resta il primatista assoluto (al mondo) di partite consecutive in Nazionale senza sconfitte. Trentasette totali, per tre anni esatti di gioia in cui - oggi sembra fantascienza - battevamo Olanda, Spagna e Inghilterra, passeggiavamo con la Turchia, irridevamo la Bosnia e vincevamo un Europeo.

Non è ciò che serve? Non è ciò di cui abbiamo assoluto bisogno? Contrastare la logica dei numeri, per un uomo come Marotta, è una preoccupante deviazione dal raziocinio e, nel caso di Mancini - esempio deteriore da mettere alla berlina come nella Cina di Mao e simbolo da colpire per educare non si sa bene chi - rivela un’inquietante deriva moralistica che con tutto l’affetto per il calcio italiano, sembra, a essere gentili, un filo incongrua. Mancini, per aver accettato di mettere a posto le generazioni familiari a venire grazie all’offerta dei sauditi, andrebbe bandito a vita, mentre si chiudono entrambi gli occhi di fronte alle nefandezze di moltissime (e opache) realtà societarie anche di primissimo piano, il fair play finanziario somiglia a una barzelletta, il disastro del sistema è di evidenza solare e nelle categorie inferiori, dove a turno le società falliscono ogni tre mesi, come ha rivelato l’inascoltato Marani, arrivano a stento le briciole delle briciole.

Come ricordavo giorni fa, bisogna provare a essere seri, a non sprofondare nel ridicolo e stare attenti, attentissimi, a non cadere nella trappola del paradosso. Perché se poi scoprissimo che l’avido Mancini è stato fatto fuori per una questione etica e il candidato di Marotta, abituato a stipendi meritatamente robusti, recalcitrasse di fronte all’offerta della Figc e per aiutarlo a convincersi si fosse costretti a ricorrere all’autotassazione (consigliata? Suggerita? Imposta?) degli stessi club di serie A, allora sì che ci sarebbe da ridere. O da piangere?

Antonio Conte è uno dei migliori tecnici al mondo, lo ammiro da sempre: merita di nuovo la panchina azzurra, ma dovrà essere una scelta esclusiva di Malagò. Le mani della Lega calcio sul ct della Nazionale fanno rabbrividire. Anche se - qualcuno me lo ricorderà certamente - i club sono il motore del sistema.

Mancini o Conte, Conte o Mancini: decida il neopresidente. Che non ha cambiali da pagare.