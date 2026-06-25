Italia U19, i convocati di Bollini per gli Europei: c'è anche il baby Arena
A tre anni dall'ultimo successo, l'Italia Under 19 ci riprova. Ufficiali le convocazioni del ct Alberto Bollini per gli Europei di categoria, vinti l'ultima volta tre anni fa dagli Azzurrini. Nelle ultime due edizioni, le vittorie di Spagna ed Olanda. Questa volta, la competizione si disputerà in Galles dal prossimo 28 giugno all'11 luglio.
Europei U19, i convocati dell'Italia di Bollini: l'elenco completo
Il portale ufficiale della Figc ha diffuso l'elenco formato da 20 calciatori convocati, scelti dal ct Alberto Bollini per affrontare al meglio l'Europeo U19. Tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 e due classe 2009: nella lista, infatti, figurano Antonio Arena, baby della Roma, e Destiny Elimoghale della Juventus. Quattro, invece, i giovani pescati in casa Inter. L'Italia U19, inserita nel gruppo B, esordirà lunedì 29 giugno contro la Serbia (ore 17 italiane), mentre sfiderà la Croazia giovedì 2 luglio (ore 15) e l'Ucraina domenica 5 luglio (ore 17).
Ecco l'elenco dei calciatori convocati dal ct Bollini per gli Europei U19:
- Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza).
- Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus).
- Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena).
- Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).