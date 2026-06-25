Italia U19, i convocati di Bollini per gli Europei: c'è anche il baby Arena

Europei U19, i convocati dell'Italia di Bollini: l'elenco completo

Il portale ufficiale della Figc ha diffuso l'elenco formato da 20 calciatori convocati, scelti dal ct Alberto Bollini per affrontare al meglio l'Europeo U19. Tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 e due classe 2009: nella lista, infatti, figurano Antonio Arena, baby della Roma, e Destiny Elimoghale della Juventus. Quattro, invece, i giovani pescati in casa Inter. L'Italia U19, inserita nel gruppo B, esordirà lunedì 29 giugno contro la Serbia (ore 17 italiane), mentre sfiderà la Croazia giovedì 2 luglio (ore 15) e l'Ucraina domenica 5 luglio (ore 17).

Ecco l'elenco dei calciatori convocati dal ct Bollini per gli Europei U19: