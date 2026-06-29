Dove vedere Italia-Serbia Europei U19 in tv? Rai o Sky, orario

È il giorno dell'esordio dell' Italia U19 agli Europei di categoria. Gli Azzurrini del ct Alberto Bollini affrontano la Serbia in occasione della prima giornata della fase a gironi del torneo, in programma in Galles dal 28 giugno all'11 luglio. A tre anni dal successo del 2023, l'Italia è stata inserita nel gruppo B , completato da Croazia ed Ucraina.

Europei U19, l'orario di Italia-Serbia

La sfida tra le formazioni U19 di Italia e Serbia andrà in scena oggi, lunedì 29 giugno, alle ore 17 italiane allo stadio "The Oval" di Caernarfon (Galles). Poco più tardi, invece, ci sarà spazio per l'altro match del girone B, con Croazia ed Ucraina che si sfideranno alle 21 (ora italiana).

Dove vedere Italia-Serbia U19 in diretta tv

La gara d'esordio dell'Italia U19, in questa edizione degli Europei di categoria, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre. Ieri, intanto, si son giocate le prime gare della competizione: larga vittoria per la Spagna ai danni dei padroni di casa del Galles (7-0) e pirotecnico successo per la Germania, capace di vincere 4-3 contro la Danimarca.

Italia-Serbia, dove vedere in streaming la partita degli Europei U19

Servizio streaming attivo gratuitamente su RaiPlay, che metterà a disposizione di tifosi ed appassionati il portale ufficiale della Rai e l'omonima applicazione mobile, disponibile su App Store e Play Store per smartphone e tablet. Potrete seguire in diretta la partita dell'Italia U19 anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.