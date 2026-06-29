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lunedì 29 giugno 2026
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Italia-Serbia Europei under19 diretta: segui la gara di esordio per gli Azzurrini di Bollini

Prima sfida nel gruppo B per i giovani Azzurri guidati da Liberali: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsItaliaLIVEEuropei Under 19
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Al via l'Europeo Under 19. La competizione, in programma in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, vede l'Italia allenata dal commissario tecnico Alberto Bollini sfidare nella gara di esordio la Serbia. Inseriti nel gruppo B, gli "Azzurrini", che hanno vinto il trofeo nel 2023, sono stati inseriti nel gruppo B, completato da Croazia Ucraina. Segui la diretta testuale della partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

16:27

La formazione ufficiale della Serbia

SERBIA (4-3-3): Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric. CT Petric

16:26

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini

16:24

Dove vedere la partita?

La gara d'esordio dell'Italia U19, in questa edizione degli Europei di categoria, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre.

16:10

I convocati di Bollini: in porta Pessina, Liberali la stessa

Sono venti i giocatori convocati da Alberto Bollini per l'Europeo Under19. Tra questi, il portiere del Bologna Pessina e il centrocampista del Catanzaro Liberali. L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

16:01

Italia-Serbia, manca sempre meno al fischio d'inizio

La partita valida per gli Europei Under 19 tra l'Italia e Serbia avrà il proprio fischio d'inizio alle 17:00.

Caernarfon (Galles) - "The Oval"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

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I convocati di BolliniIl documentario verso l'Europeo

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