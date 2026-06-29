Italia-Serbia Europei under19 diretta: segui la gara di esordio per gli Azzurrini di Bollini

Al via l'Europeo Under 19. La competizione, in programma in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, vede l'Italia allenata dal commissario tecnico Alberto Bollini sfidare nella gara di esordio la Serbia. Inseriti nel gruppo B, gli "Azzurrini", che hanno vinto il trofeo nel 2023, sono stati inseriti nel gruppo B, completato da Croazia e Ucraina. Segui la diretta testuale della partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.