Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 1 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nations League, l'Italia sfiderà la Turchia nello stadio "a forma di coccodrillo"

Gli Azzurri affronteranno la squadra di Montella il 28 settembre nell'iconico impianto di Bursa
4 min
TagsItaliaNations LeagueTurchia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

L'Italia, in occasione della seconda giornata della fase a gironi del gruppo A1 di Nations League, affronterà la Turchia di Vincenzo Montella all'Ataturk Spor Kompleksi Arena, l'impianto sito a Bursa noto per la sua particolare forma, quella di... coccodrillo. Uno stadio dalla struttura peculiare e suggestiva, dovuto al soprannome della squadra locale, il Bursaspor, ossia "i coccodrilli verdi". La partita è in programma il 28 settembre alle 20:45.

Italia, in Nations League oltre alla Turchia sfide contro Belgio e Francia

Gli Azzurri, al momento ancora senza direttore tecnico e ct, nel gruppo di Nations League, oltre alla Turchia, reduce dall'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali, affronteranno anche la Francia e il Belgio. Le prime quattro gare sono condensate in due settimane, sfruttando la maxi-sosta introdotta questa stagione nei calendari delle principali leghe professionistiche. L'esordio dell'Italia sarà contro la nazionale di Lukaku e De Bruyne il 25 settembre allo Stadio Olimpico. Quindi, dopo la sfida alla Turchia, il 2 ottobre è in programma la trasferta allo Stade de France contro Mbappé e compagni. Questo ciclo di partite si concluderà al Dall'Ara di Bologna, il 5 ottobre, per la gara di ritorno proprio contro la Turchia. Resta da essere definita la sede per la sfida interna contro la Francia del 12 novembre. Il girone l'Italia lo chiuderà con la gara in trasferta col Belgio del 15 novembre. 

Il regolamento e il calendario della Nations League

Solamente le prime due classificate del girone otterranno la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, in programma nel marzo 2027. La terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle migliori terze della Lega B, in cui retrocederà invece la quarta classificata. 

  • 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma

  • 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

  • 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis

  • 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

  • 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Sede da definire

  • 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Malagò e tutte le opzioniTurchia, Montella non si dimette

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS