Nations League, l'Italia sfiderà la Turchia nello stadio "a forma di coccodrillo"

Italia, in Nations League oltre alla Turchia sfide contro Belgio e Francia

Gli Azzurri, al momento ancora senza direttore tecnico e ct, nel gruppo di Nations League, oltre alla Turchia, reduce dall'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali, affronteranno anche la Francia e il Belgio. Le prime quattro gare sono condensate in due settimane, sfruttando la maxi-sosta introdotta questa stagione nei calendari delle principali leghe professionistiche. L'esordio dell'Italia sarà contro la nazionale di Lukaku e De Bruyne il 25 settembre allo Stadio Olimpico. Quindi, dopo la sfida alla Turchia, il 2 ottobre è in programma la trasferta allo Stade de France contro Mbappé e compagni. Questo ciclo di partite si concluderà al Dall'Ara di Bologna, il 5 ottobre, per la gara di ritorno proprio contro la Turchia. Resta da essere definita la sede per la sfida interna contro la Francia del 12 novembre. Il girone l'Italia lo chiuderà con la gara in trasferta col Belgio del 15 novembre.

Il regolamento e il calendario della Nations League

Solamente le prime due classificate del girone otterranno la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, in programma nel marzo 2027. La terza disputerà uno spareggio per restare in Lega A con una delle migliori terze della Lega B, in cui retrocederà invece la quarta classificata.