Dove vedere Croazia-Italia Europei U19 in tv? Rai o Sky, orario
L'Italia per archiviare il discorso qualificazione, la Croazia per tenere accese le speranze dopo la sconfitta all'esordio. È il giorno del secondo impegno degli Azzurrini di Alberto Bollini agli Europei U19, in scena in Galles fino al prossimo 11 luglio. Liberali e compagni, inseriti nel gruppo B, sono reduci dal convincente successo contro la Serbia (2-0), mentre la selezione croata viene dal pesante ko con l'Ucraina (3-1). Riflettori puntati sul talento di Liberali, al centro di tantissime voci di mercato.
Europei U19, l'orario di Croazia-Italia
Il confronto tra le formazioni U19 di Croazia e Italia andrà in scena oggi, giovedì 2 luglio, alle ore 15 (italiane) al "The Oval" di Caernarfon (Galles). Poco più tardi, alle 19, si giocherà anche l'altra partita del girone degli Azzurrini, Serbia-Ucraina.
Dove vedere Croazia-Italia U19 in diretta tv
La seconda gara dell'Italia U19 in questa edizione degli Europei sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre. Una vittoria significherebbe passaggio del turno con una giornata d'anticipo per la squadra di Bollini, che potrebbe avere la possibilità di gestire le proprie energie psico-fisiche contro l'Ucraina.
Europei U19, dove vedere Croazia-Italia in streaming
Servizio streaming attivo gratuitamente su RaiPlay, che metterà a disposizione di tifosi ed appassionati il portale ufficiale della Rai e l'omonima applicazione mobile, scaricabile su App Store e Play Store per smartphone e tablet. Potrete seguire in diretta la partita dell'Italia U19 anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.