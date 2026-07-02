Dove vedere Croazia-Italia Europei U19 in tv? Rai o Sky, orario

L'Italia per archiviare il discorso qualificazione, la Croazia per tenere accese le speranze dopo la sconfitta all'esordio. È il giorno del secondo impegno degli Azzurrini di Alberto Bollini agli Europei U19, in scena in Galles fino al prossimo 11 luglio. Liberali e compagni, inseriti nel gruppo B, sono reduci dal convincente successo contro la Serbia (2-0), mentre la selezione croata viene dal pesante ko con l'Ucraina (3-1). Riflettori puntati sul talento di Liberali, al centro di tantissime voci di mercato.