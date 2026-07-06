Grosso torna sulla magica notte a Berlino: "Difficile anche solo sognare quello che abbiamo fatto"

A pochi giorni dal ventesimo anniversario del trionfo dell'Italia ai Mondiali del 2006 , Fabio Grosso ha ripercorso quei momenti in un'intervista concessa a Vivo Azzurro TV, tornando sulle emozioni vissute nella finale di Berlino e sul percorso che lo ha portato a diventare uno degli eroi di quella storica impresa: "Abbiamo raggiunto il picco massimo di emozioni che si possono toccare nello sport. Da ragazzo era difficile anche solamente sognare quello che abbiamo fatto . Gli anni passano, ma quelle sensazioni sono rimaste", ha raccontato l'ex terzino azzurro.

Grosso ricorda la notte di Berlino: "Volevo tirare quel rigore"

Grosso ha poi ricordato il rigore decisivo trasformato contro la Francia, spiegando come fu scelto l'ordine dei tiratori: "Volevo tirarlo il rigore. Del Piero avrebbe voluto calciare il quinto, ma è stato il mister a stabilire l'ordine dei tiratori. Per arrivare a tirare quel rigore ho dovuto fare tanta strada, ho affrontato molte avversità". L'ex campione del mondo ha anche ripercorso la sua carriera, iniziata lontano dai grandi palcoscenici: "Ho avuto una carriera atipica. Ho calcato per tanti anni i campi di categorie inferiori. Sono partito dall'Eccellenza, dove ho giocato per quattro anni, ho fatto un campionato interregionale, poi tre anni di C2. Il sogno era quello di arrivare in Serie A, quando si è avverato ho iniziato a spostare l'asticella sempre più in alto".

"Sono allenatore che cerca di far esprimere al meglio i calciatori. Su Lippi..."

Infine uno sguardo al presente, con la nuova avventura da allenatore sulla panchina della Fiorentina: "Sono un allenatore che prova a fare le cose in cui crede nella maniera migliore possibile, cercando di far esprimere al massimo i ragazzi che ho a disposizione. Voglio un calcio fatto di passione, energia, coraggio e qualità". E un pensiero per Marcello Lippi, il commissario tecnico del trionfo mondiale: "Per il mister le parole potrebbero non bastare. Ci ha messo tantissimo del suo per ottenere quello che abbiamo ottenuto, gliene saremo per sempre grati".