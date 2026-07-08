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Danimarca-Italia Under 19, primo spareggio per il Mondiale U20: quando si gioca e dove vederlo in tv

La squadra di Bollini, dopo l'eliminazione all'Europeo per mano dell'Ucraina, cerca subito la svolta: tutte le informazioni
3 min
TagsItalia Under 19bollini
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Dopo aver detto addio alla corsa per le semifinali dell’Europeo Under 19 in corso in Galles, i ragazzi di Alberto Bollini tornano in campo oggi per giocarsi un’importante opportunità. L'Italia Under 19, infatti, affronterà i pari età della Danimarca nel play off Uefa allo stadio Bangor City. Una partita decisiva, uno spareggio: si tratta del primo tassello sulla strada che porta alla qualificazione per il Mondiale Under 20 del 2027, in programma tra Azerbaigian e Uzbekistan. 

Danimarca-Italia Under 19, orario e tv

Danimarca-Italia Under 19 è in agenda alle ore 15 con diretta su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play.  

Le parole di Bollini 

Così il ct dell'Italia Under 19: “Ho detto ‘bravi’ ai ragazzi per il comportamento, l’atteggiamento e la caparbietà dimostrati in questa fase finale. Contro l’Ucraina abbiamo fatto tutto il possibile per conquistare una semifinale che avremmo meritato. Quando una squadra ha il dominio del gioco e crea così tante occasioni significa che la prestazione è stata positiva. Il rammarico resta per non essere riusciti a concretizzare la mole di gioco prodotta: sotto questo aspetto dobbiamo fare mea culpa. La priorità è stata ricompattare la squadra dal punto di vista morale. I ragazzi hanno reagito bene e ora siamo concentrati su una partita importantissima. La Danimarca ha dimostrato il proprio valore vincendo un girone difficile nella fase élite, ma anche il nostro percorso è stato importante. Dovremo restare concentrati, sfruttare le nostre idee di gioco e dare l’anima per questa maglia. La posta in palio è altissima: affrontiamola senza ansia e senza paura”.

I convocati 

Portieri: 1. Tommaso Vannucchi (Cosenza), 22. Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: 3. Matteo Cocchi (Inter), 4. Federico Nardin (Roma), 5. Andrea Natali (AZ Alkmaar), 6. Cristiano De Paoli (Como), 13. Francesco Verde (Juventus), 19. Mattia Marello (Inter), 21. Niccolò Rizzo (Juventus);

Centrocampisti: 7. Federico Coletta (Benfica), 8. Emanuele Sala (Milan), 10. Mattia Liberali (Catanzaro), 14. Christian Comotto (Spezia), 15. Samuel Wiafe (Modena), 16. Matteo Mantini (Grasshopper);

Attaccanti: 2. Javison Osarumwense Idele (Atalanta), 9. Jamal Iddrissou (Inter), 11. Mattia Mosconi (Inter), 17. Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), 20. Antonio Arena (Roma).
 

 

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