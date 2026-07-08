Italia, niente Mondiale U20: gli azzurrini di Bollini ko ai rigori con la Danimarca
L'Italia U19 di Alberto Bollini perde ai calci di rigore contro i pari età della Danimarca e manca il pass per il Mondiale Under 20, dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco tra tempi regolamentari e supplementari. Ancora fatali i tiri dagli 11 metri, così come accaduto in Bosnia alla Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso.
Italia, niente Mondiale U20: ai rigori passa la Danimarca, Bollini ancora ko
Una partita profondamente bloccata per gran parte dei 90 minuti dei tempi regolamentari. Ai "punti" però prevale l'Italia. Al 23' si fa pericoloso Marello con un mancino a giro dal limite dell'area che viene deviato in calcio d'angolo. Poco dopo la mezz'ora di gioco, Natali prova a mettersi in proprio, entra nell'area della Danimarca ma viene poi fermato dai difensori avversari. La grande occasione della partita per gli Azzurrini arriva al 60': pasticcio dei danesi al limite dell'area che favorisce il tiro di Idrissou, ma il portiere avversario respinge; il pallone finisce sui piedi di Liberali che calcia nuovamente ma colpisce un difensore della Danimarca; infine ci prova Wiafe, che calcia al volo di sinistro da fuori area, ma il pallone finisce alto.
Nel finale dei tempi regolamentari, grande spavento per gli Azzurrini, sorpresi dalla serpentina di Gothler, fermato solo da uno straordinario Natali a ridosso della linea di porta. Si va ai supplementari. Nell'extra-time, la chance migliore cade sulla testa di Wiafe, che colpisce in pieno il palo alla destra del portiere avversario, andando a centimetri dal bersaglio grosso. Si va alla lotteria dei calci di rigore, con la Danimarca che passa dopo il sesto penalty, mandando ko l'Italia. Delusione azzurra: decisivi gli errori di Natali ed Elimoghale.
Ecco la sequenza dei calci di rigore di Danimarca-Italia:
- Coletta (Italia) - GOAL
- Sondergaard (Danimarca) - GOAL
- Marello (Italia) - GOAL
- Gothler (Danimarca) - NO GOAL
- Natali (Italia) - NO GOAL
- Laerke (Danimarca) - GOAL
- Wiafe (Italia) - GOAL
- Kirk (Danimarca) - GOAL
- Iddrissou (Italia) - GOAL
- Abrahamsen (Danimarca) - GOAL
- Elimoghale (Italia) - NO GOAL
- Stuker (Danimarca) - GOAL