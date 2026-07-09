Italia campione del mondo 2006, quel giorno abbiamo cominciato a perdere

Son passati vent’anni - 9 luglio 2006 - dall’ultimo trionfo italiano. Da quelle notti magiche che cominciarono battendo il Ghana, poi la Cechia, l’Australia (con quel “decisivo” rigore di Totti), l’Ucraina e ancora - che battaglia a Dortmund - la Germania. Avevamo già vinto. Zidane ci diede solo l’opportunità di veder Grosso firmare la vittoria, sentire Civoli cantare “il cielo è azzurro sopra Berlino”