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Vent'anni fa Italia Campione del Mondo: da Totti a Buffon, cosa fanno oggi gli eroi di Berlino 2006

Italia campione del mondo 2006, quel giorno abbiamo cominciato a perdere

Leggi il commento all'anniversario della vittoria del Mondiale del 2006
Italo Cucci
1 min
Italia

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Son passati vent’anni - 9 luglio 2006 - dall’ultimo trionfo italiano. Da quelle notti magiche che cominciarono battendo il Ghana, poi la Cechia, l’Australia (con quel “decisivo” rigore di Totti), l’Ucraina e ancora - che battaglia a Dortmund - la Germania. Avevamo già vinto. Zidane ci diede solo l’opportunità di veder Grosso firmare la vittoria, sentire Civoli cantare “il cielo è azzurro sopra Berlino”

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