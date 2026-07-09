Malagò: "Vent'anni dal Mondiale 2006, la celebrazione sia uno stimolo per il futuro"

Il 9 luglio del 2006 l'Italia era felice. Vinceva a Berlino il suo quarto Mondiale e nessuno poteva immaginare che, per almeno 24 anni, cioè un quarto di secolo, quella sarebbe stata l'ultima partita ad eliminazione diretta degli Azzurri in un campionato del Mondo. La storia è tristemente nota: 2010 e 14 fuori ai gironi, poi mai più pervenuti. Appuntamento al 2030, si spera. È per questo che il neo presidente federale, Giovanni Malagò, nel celebrare il ventennale di quel magico Mondiale, non si lascia trasportare dai ricordi ma guarda al futuro: "Questa celebrazione – ha sottolineato – rappresenta uno stimolo per il futuro, perché dalle vittorie del passato la Nazionale deve trovare un nuovo slancio per poter rivivere al più presto quelle straordinarie emozioni. È nostro dovere lavorare ogni giorno affinché si torni a competere per questi successi. La maglia azzurra è orgoglio e appartenenza, un simbolo da onorare e il miglior volano possibile dei valori dello sport italiano nel mondo”.