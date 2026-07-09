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giovedì 9 luglio 2026
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La "cazzimma" di Cannavaro e l'emozione di Totti: su Youtube il ricordo del magico Mondiale 2006

Rivivi le emozioni della cavalcata trionfale in Germania con i racconti dei protagonisti nel nostro docufilm "Eroici"
1 min
TagsCannavaroTottiMondiali
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Lo stallo alla messicana tra Totti e Schwarzer contro l'Australia e la spizzata di Cannavaro su Podolski per lanciare Gilardino in contropiede contro la Germania sono solo alcune delle infinite emozioni della storica cavalcata degli Azzurri al Mondiale 2006. In "Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport" il documentario realizzato dal Corriere dello Sport per celebreare centenario, potrete ascoltare le testimonianze dirette dei protagonisti di Berlino. E allora correte su Youtube ed emozionatevi ancora un po'.

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