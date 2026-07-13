Punto a favore: lo spogliatoio dell’Italia vota per Mancini

ROMA - Malagò aveva tracciato il profilo. «Un ct esperto e vincente». I nomi non sono tanti e le sorprese complicate da ipotizzare. La variabile Maldini-Leonardo va calcolata per influenza decisionale e tempi. Il presidente sinora è stato chiaro e ha sempre fatto quello che diceva. «Non ho incontrato o parlato con alcun allenatore. Condividerò la scelta con il direttore tecnico». Si comincia adesso e dalla Figc trapela un’indicazione: servirà una settimana per arrivare alla nomina, in ogni caso più rapida rispetto all’annuncio del Club Italia, metabolizzato e gestito in venti giorni. Non è affatto escluso che Malagò, Maldini e Leonardo si siano già confrontati sul tema allenatore , sarebbe sorprendente il contrario. È vero, però, che i due dirigenti sino a sabato sera non potevano entrare in azione e non avevano alcun titolo per rappresentare la Figc. Per cui servirà qualche giorno ed è probabile che si consumeranno riunioni, sondaggi e contatti telefonici, anche forse solo per scartare altre possibili opzioni e arrivare a una nomina condivisa.

Italia, Mancini in pole

Il favorito di ieri (Mancini) resta il favorito di oggi, non solo perché la cronaca racconta come Malagò da Maldini dt sia partito e all’obiettivo alla fine sia arrivato, senza concedere troppi e scontati riferimenti. L’obiettivo era quasi dichiarato, ora un po’ meno, ma è identificabile. Niente va trascurato o sottovalutato, forse immaginando anche un tentativo (ai limiti dell’impraticabile) per Guardiola. Conte, per motivi imprecisati e non solo legati all’ingaggio elevato, sembra aver perso terreno. Pioli ha lavorato al Milan con Maldini e ci aveva pensato Gravina nell’estate 2024 per l’abilità con i giovani e la proposta di gioco, ma non possiede l’esperienza internazionale a cui faceva riferimento Malagò. Mancini, per tanti motivi, sembra un rigore a porta vuota. Certo, può pesare l’addio del 2023, ma si è pentito, ha ammesso l’errore, magari può anche immaginare un modo per riproporsi e testimoniare il suo attaccamento alla maglia azzurra. Un dato è certo: ha motivazioni fortissime, è un visionario come Malagò, sa scoprire il talento e pensa di poter vincere, non solo partecipare, il Mondiale 2030. Ha sbattuto sulla Macedonia e questa è la sua ultima opportunità. Conosce gli angoli di Coverciano, sa cosa significa allenare una Nazionale: il profilo ideale del ct mentre Conte, a parte la pausa di cui forse ora ha bisogno, è assai più allenatore dal lavoro feroce sul campo.

Il punto a favore è lo spogliatoio: la situazione

L’Italia ha bisogno di recuperare senso di appartenenza e restituire dignità alla maglia azzurra. Gattuso e Buffon, sotto questo aspetto, hanno lavorato benissimo per otto mesi. Un punto a favore di Mancio oggi potrebbe essere lo spogliatoio azzurro. Diversi giocatori sono ancora legati all’ex numero 10, campione d’Europa nel 2021, e rimasero spiazzati nell’estate del 2023, quando decise di andare in Arabia Saudita. In tanti, di quello spogliatoio, ora lo vorrebbero di nuovo in panchina, così come chiesero il suo ritorno a Gravina nel giugno di un anno fa, subito dopo il crollo di Oslo e l’esonero di Spalletti. È storia conosciuta in via Allegri. Se ne parlava anche a Monte Mario il 22 giugno, giorno delle elezioni. Malagò, nell’ultimo mese, ha avuto tempo e modo di approfondire.