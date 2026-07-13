Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Punto a favore: lo spogliatoio dell’Italia vota per Mancini

Ora il via ai colloqui, decisione in settimana: gli azzurri lo volevano e lo chiesero dopo Spalletti
Fabrizio Patania
4 min
TagsItaliaMancini
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Malagò aveva tracciato il profilo. «Un ct esperto e vincente». I nomi non sono tanti e le sorprese complicate da ipotizzare. La variabile Maldini-Leonardo va calcolata per influenza decisionale e tempi. Il presidente sinora è stato chiaro e ha sempre fatto quello che diceva. «Non ho incontrato o parlato con alcun allenatore. Condividerò la scelta con il direttore tecnico». Si comincia adesso e dalla Figc trapela un’indicazione: servirà una settimana per arrivare alla nomina, in ogni caso più rapida rispetto all’annuncio del Club Italia, metabolizzato e gestito in venti giorni. Non è affatto escluso che Malagò, Maldini e Leonardo si siano già confrontati sul tema allenatore, sarebbe sorprendente il contrario. È vero, però, che i due dirigenti sino a sabato sera non potevano entrare in azione e non avevano alcun titolo per rappresentare la Figc. Per cui servirà qualche giorno ed è probabile che si consumeranno riunioni, sondaggi e contatti telefonici, anche forse solo per scartare altre possibili opzioni e arrivare a una nomina condivisa.

Italia, Mancini in pole

Il favorito di ieri (Mancini) resta il favorito di oggi, non solo perché la cronaca racconta come Malagò da Maldini dt sia partito e all’obiettivo alla fine sia arrivato, senza concedere troppi e scontati riferimenti. L’obiettivo era quasi dichiarato, ora un po’ meno, ma è identificabile. Niente va trascurato o sottovalutato, forse immaginando anche un tentativo (ai limiti dell’impraticabile) per Guardiola. Conte, per motivi imprecisati e non solo legati all’ingaggio elevato, sembra aver perso terreno. Pioli ha lavorato al Milan con Maldini e ci aveva pensato Gravina nell’estate 2024 per l’abilità con i giovani e la proposta di gioco, ma non possiede l’esperienza internazionale a cui faceva riferimento Malagò. Mancini, per tanti motivi, sembra un rigore a porta vuota. Certo, può pesare l’addio del 2023, ma si è pentito, ha ammesso l’errore, magari può anche immaginare un modo per riproporsi e testimoniare il suo attaccamento alla maglia azzurra. Un dato è certo: ha motivazioni fortissime, è un visionario come Malagò, sa scoprire il talento e pensa di poter vincere, non solo partecipare, il Mondiale 2030. Ha sbattuto sulla Macedonia e questa è la sua ultima opportunità. Conosce gli angoli di Coverciano, sa cosa significa allenare una Nazionale: il profilo ideale del ct mentre Conte, a parte la pausa di cui forse ora ha bisogno, è assai più allenatore dal lavoro feroce sul campo. 

Il punto a favore è lo spogliatoio: la situazione

L’Italia ha bisogno di recuperare senso di appartenenza e restituire dignità alla maglia azzurra. Gattuso e Buffon, sotto questo aspetto, hanno lavorato benissimo per otto mesi. Un punto a favore di Mancio oggi potrebbe essere lo spogliatoio azzurro. Diversi giocatori sono ancora legati all’ex numero 10, campione d’Europa nel 2021, e rimasero spiazzati nell’estate del 2023, quando decise di andare in Arabia Saudita. In tanti, di quello spogliatoio, ora lo vorrebbero di nuovo in panchina, così come chiesero il suo ritorno a Gravina nel giugno di un anno fa, subito dopo il crollo di Oslo e l’esonero di Spalletti. È storia conosciuta in via Allegri. Se ne parlava anche a Monte Mario il 22 giugno, giorno delle elezioni. Malagò, nell’ultimo mese, ha avuto tempo e modo di approfondire.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

L'annuncio di MalagòItalia, Malagò decide: Totti e Baggio nel progetto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS