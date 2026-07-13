Mancini con Malagò alla Partita del Cuore: “Io ct? Dovete chiederlo a lui”

Dopo l'annuncio dell'accoppiata Maldini-Leonardo , tutti gli sguardi sono tornati a puntare sul Presidente della Figc, Giovanni Malagò , che a L'Aquila , in occasione della Partita del Cuore, si è incrociato con Roberto Mancini , allenatore della squadra dei politici. Nulla a che fare però con la scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana , almeno stando alle dichiarazioni dei protagonisti.

Mancini: "Io ct? Dovete chiedere a lui"

Il primo ad essere intercettato dai cronisti è stato proprio Roberto Mancini, che però si è smarcato con uno dei suoi celeberrimi colpi di tacco: "Io ct? Non è ho idea, dovete chiedere a lui". Laddove 'Lui' è il presidente della Figc, Giovanni Malagò, accolto come la vera star della serata.

Malagò: "Da domani entreremo nella fase di individuazione"

Accolto alla grande dal popolo aquilano, Malagò ha glissato sull'abbraccio con l'amico Roberto Mancini, ribadendo che la scelta del prossimo commissario tecnico è in itinere: "Sull'allenatore ci sono degli aspetti di condivisione, anche un discorso di numeri. Da domani veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi devi verificare la possibilità. So che per voi è troppo difficile credere alle mie parole".