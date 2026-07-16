Italia, vertice per il ct: Mancini resta in pole, ecco quando può arrivare l'annuncio

ROMA - Una stanza per Paolo e Leo . Il Club Italia si fa a Milano , non solo perché Malagò ieri ha raggiunto i suoi due nuovi dirigenti , approfittando di altri impegni, per scegliere e tirare le conclusioni relative al commissario tecnico . L’idea annunciata dal presidente federale due giorni fa prenderà forma in fretta. Un presidio azzurro negli uffici della Lega di Serie A . Maldini , quasi certamente, si potrà appoggiare in via Rosellini per il lavoro quotidiano o per frequenti sortite. Il ruolo assegnato da Malagò prevede una responsabilità istituzionale e un rapporto intenso con i club di Serie A : stage, raduni giovanili fuori dalle finestre azzurre, scouting, calendari e convocazioni. Tanto per fare un esempio: Cacciamani (Torino) ha saltato l’ Europeo Under 19 come Samuele Inacio e Reggiani (Borussia Dortmund) . Malagò confida in un altro tipo di collaborazione da parte della Serie A , Simonelli (volato negli States per le semifinali del Mondiale) lo ha promesso. Bisogna restituire prestigio, autorevolezza e interesse alla Nazionale , di nuovo traino del movimento. Paolo Maldini , ex dt del Milan , avrà questo compito principale, oltre a guidare tutte le Nazionali , a scegliere gli allenatori , dando le linee guida del progetto . Ha voluto Leonardo , prezioso consigliere, come supporto tecnico e il brasiliano potrebbe diventare il suo braccio operativo a Coverciano .

Italia, il vertice

Giovedì 23 Malagò parteciperà all’assemblea della Lega di Serie A, verrà accompagnato da Maldini e Leonardo, che illustreranno alle società il proprio piano. Negli auspici e nelle intenzioni di via Allegri, la spedizione si dovrebbe realizzare dopo aver già presentato il nuovo vertice del Club Italia a Roma tra lunedì e martedì. Dunque sono queste le ore in cui verrà deciso a chi affidare per quattro anni la panchina della Nazionale che dovrà qualificarsi al Mondiale 2030. Tra oggi e domani, diciamo entro sabato, è atteso l’annuncio. Roberto Mancini resta largamente in pole e sta staccando la concorrenza. Conte, domenica a New York per la finale del Mondiale, sembra uscito dalla corsa. Guardiola un miraggio perché ha bisogno di staccare e costerebbe troppo.

A Milano non escludono sorprese e ha preso corpo la candidatura di Pirlo. Ci sarebbe da chiedersi, se non viene un top, perché non puntare su Silvio Baldini. Malagò parlava di un tecnico navigato e vincente, motivo per cui non ha insistito sul ct dell’Under 21 (più esperto di Pirlo) o su un tecnico di estrazione federale. Un conto è condividere, un altro saltare nel buio. Va assegnata la panchina dell’Italia per i prossimi quattro anni.