Tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina

Una tragedia. Sono ore tristi e difficili. A soli 30 anni si è spenta Valentina Baldini , la figlia di Silvio Baldini . Per il tecnico toscano, attuale ct dell'Italia, la ragazza è stata per tutta la vita un pilastro fondamentale e la sua più grande fonte di ispirazione.

Silvio Baldini e il valore di Valentina

Valentina, affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, ha rappresentato l'epicentro dell’esistenza di suo padre. Non è mai stata percepita come un peso in famiglia, ma come un dono immenso e una continua lezione di amore incondizionato, dignità e forza interiore. Baldini ha spesso raccontato, nelle sue interviste più profonde e lontane dai luoghi comuni, come la presenza di Valentina lo abbia aiutato a ridimensionare vittorie e sconfitte, a mettere il pallone al suo posto e a concentrarsi su ciò che conta davvero. "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", ha sempre detto Baldini. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del calcio e non solo.

Il cordoglio del Perugia Calcio

"AC Perugia Calcio - si legge nella nota del Perugia Calcio - esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, tecnico della nazionale Under 21 e attuale ct ad interim dell'Italia.ed ex allenatore dei Grifoni. In questo momento di dolore, tutto l'ambiente del Perugia Calcio si stringe intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini".

Il cordoglio della Fiorentina

"Tutta la Fiorentina esprime il più profondo cordoglio a Silvio Baldini e alla sua famiglia per la scomparsa della figlia Valentina. In questo momento di immenso dolore, tutta la Fiorentina si stringe con affetto ai suoi cari", lo scrive sui propri canali social il club viola.