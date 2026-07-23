Quando verrà annunciato il nuovo ct dell'Italia: il nodo dell'ingaggio e il possibile allenatore dopo l'assalto a Guardiola

Manca la figura apicale del commissario tecnico, ma Giovanni Malagò ha formato un nuovo Club Italia e oggi salirà a Milano per illustrare il suo piano di rifondazione del calcio azzurro alle società di Serie A. Lo attendono sul posto e lo accompagneranno Paolo Maldini , direttore tecnico e futuro presidente delle Nazionali azzurre, con il suo braccio destro Leonardo , entrato in organico con la qualifica di advisor. Sono i due dirigenti a cui il presidente federale ha affidato il mandato per scegliere (e condividere) il nuovo ct, dando un indirizzo unitario al comparto tecnico-sportivo della Figc, al settore giovanile azzurro e all’attività di Coverciano. La materia è complessa, non si tratta solo di nominare un allenatore, ma di perfezionare attraverso la scelta apposita di ogni figura una struttura organizzativa che dovrà scuotere il movimento e farlo rinascere dal basso. L’Italia non si è qualificata alle ultime tre edizioni del Mondiale. Anche l’ex direttore tecnico del Milan interverrà durante l’assemblea per spiegare alla Serie A quali sono le sue idee e come intende lavorare.

Oggi Malagò incontra i suoi grandi elettori

L’appuntamento è fissato oggi (ore 11,30) in via Ippolito Rosellini con i presidenti di Serie A. Ezio Simonelli, presidente della Lega, ha concesso la possibilità di collegarsi in videoconferenza per chi non raggiungerà la sede di Milano. Un mese dopo le elezioni di Roma, Malagò incontra i suoi grandi elettori. Il 22 giugno lo hanno votato 18 società su 20, uniche schede bianche Lotito (Lazio) e Stirpe (Frosinone). De Laurentiis e Marotta erano stati i primissimi a scendere in campo nel mese di aprile per coinvolgerlo e chiedergli la disponibilità alla candidatura in via Allegri dopo le dimissioni di Gravina. È opinione diffusa, all’interno delle componenti federali, che alcuni club si fossero mossi già prima del 31 marzo e del ko degli azzurri in Bosnia, ma in ogni caso la convergenza ha prodotto un 68% come risultato elettorale.

Conte uscito di scena, Pirlo in corsa e spunta l'ipotesi Cannavaro. E Mancini...

Malagò ha parlato di un presidio in Lega. Maldini potrebbe creare il suo ufficio in via Rosellini per restare in costante contatto con i club. Servirà un aiuto autentico alla Nazionale da parte delle società, dovranno dimostrare attenzione e senso di responsabilità verso l’azzurro. Si parlerà di calendari, stage, disponibilità a concedere i giocatori, raduni giovanili. Molto più difficilmente di un sostegno economico, anche se un mese fa se ne parlava, e di una “partecipazione” all’ingaggio del nuovo ct. All’epoca era fortemente caldeggiato il nome di Antonio Conte, ex Napoli. Ora il tecnico leccese sembra uscito di scena, eppure è svincolato, ancora appetibile e disponibile.

L’attenzione, è ovvio, verrà catalizzata dal casting per il nuovo ct. Le ultime ore sono state riempite dall’assalto a Guardiola e dal blitz in Catalogna di Maldini e Leonardo. La Figc sta tentando il colpaccio e si formerebbe subito una fila di sponsor pronti a sostenerne l’impegno finanziario. Il bilancio 2026 chiuderà in perdita e il budget è ridotto, ma si tratta di coprire solo gli ultimi 4 mesi dell’anno e dal 2027 si potrebbe alzare la posta. Malagò ha parlato di eccezione possibile nel caso in cui accettasse, ma l’obiettivo resta distante. Difficile convincere Pep e fargli cambiare idea. Dopo l’addio al City, aveva promesso alla famiglia di fermarsi un anno. Qualche altro giorno di attesa. Il pressing su Guardiola sta aiutando a sviluppare in silenzio i colloqui con altri allenatori in corsa. Maldini spinge per un giovane. Negli ambienti milanesi e vicini all’Inter, sono convinti che Andrea Pirlo possa essere annunciato sabato. Cannavaro, altro campione del 2006, potrebbe essere l’outsider “low cost”. Non è escluso che il punto di caduta alla fine, dopo tortuose consultazioni, si riveli Roberto Mancini, il più esperto, “nato” ct, con una profonda conoscenza della filiera azzurra e fortissime motivazioni. La verità nel week-end dovrebbe venire fuori. La nuova deadline non dovrebbe superare il Consiglio Federale (non ancora ufficializzato) di martedì 28.