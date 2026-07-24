Il progetto decennale di Maldini e Leonardo: rivoluzione Italia per produrre talento

Per Malagò è la costruzione di un’idea, un piano sportivo con un orizzonte temporale (sotto la sua presidenza) sino all’Europeo 2032. Paolo Maldini ha ipotizzato un progetto di otto-dieci anni ai presidenti della Serie A per scuotere dalle fondamenta il calcio italiano e ricominciare a produrre talento, immaginando un percorso di formazione azzurra. Leonardo ha parlato di dribbling , tecnica e metodologia di lavoro con l’obiettivo di riunificare a Coverciano i tre comparti sportivi della federazione (Settore Giovanile e Scolastico, Settore Tecnico, Club Italia) sotto un indirizzo comune. La Nazionale maggiore, è chiaro, dovrebbe diventare l’immagine identitaria. Così si spiega l’assalto a Guardiola. «La mia figura, un direttore sportivo in Figc, non esisteva. Vogliamo dare un’impostazione tecnica al Club Italia. È stata come una chiamata alle armi. Di fronte all’azzurro, fai fatica a dire no. È un progetto ambizioso, sono chiare le difficoltà e la lunghezza. Per questo motivo ho voluto accanto Leonardo. Tra noi c’è una condivisione totale di pensieri» ha raccontato Maldini, grondando di sudore in una sala stampa senza aria condizionata. Malagò si era già sciolto il nodo della cravatta. L’immagine plastica del giorno zero o forse del più 30 (per tempi e temperatura) rispetto alle elezioni del 22 giugno.

Gli ingaggi contenuti di Leonardo e Maldini

Il suo pressing su Paolo era iniziato in anticipo e si è concluso l’11 luglio. «Resto tradizionale. Dopo un minuto in cui parlavamo, ho chiesto per gli aspetti contrattuali e mi ha risposto: “Nessun problema economico”. Quando abbiamo chiuso l’accordo, due settimane dopo, mi ero dimenticato di bonus e premi. Chi stava redigendo il contratto (l’avvocato Viglione, citato durante l’intervento con le società di Serie A, ndi), mi ha ritelefonato. “Nessuna richiesta, siamo già d’accordo”». Intendevano dire che sono vincenti e raggiungono gli obiettivi. Per la cronaca ingaggi contenutissimi: 300 mila euro Maldini, 200 per l’advisor Leonardo. Buffon, dirigente con Gravina, prendeva 250 a stagione. Se parli di azzurro, nessuno s’imbarca per soldi.

La linea da seguire per far ripartire l'Italia

L’ex dt del Milan ha ripreso a raccontare. «Malagò è un grande persuasore, ci ho messo tempo perché dovevo capire meglio e ho sentito grande volontà da parte di tutti a partecipare al rinnovamento. C’è aria di nuovo. Anche la Serie A ha dato disponibilità». Maldini è analitico, razionale, preciso. Leonardo parla con trasporto. «Sono la continuazione di Paolo. Siamo complici di sogni e di pensieri da anni. Va costruita un’idea, ora abbiamo la possibilità di realizzarla. Serve energia positiva. Bisogna creare un movimento che a cascata coinvolga le Leghe, la formazione di tecnici e di preparatori, un modo di pensare che dall’alto arrivi sino ai bambini. Una sola persona non basta per risolvere la crisi. Ci vuole il supporto di tutti». L’intenzione è dare un indirizzo unitario passando per la scuola allenatori, per la formazione, per il vivaio. «Non serve pensare al passato ma guardare avanti - ha spiegato Leonardo - La direzione del Club Italia a capo della Nazionale, delle giovanili, del settore tecnico. Queste tre realtà hanno sempre fatto fatica a interagire. Non è una cosa nuova. Lo fanno tante società. La tecnica deve essere il cuore del movimento. Il calcio italiano è rimasto indietro. Si gioca uno contro uno, rinunciando al dribbling, siamo poco propositivi, va concessa libertà al talento. La metodologia tecnica entrerà in tutte le nostre scelte». Palla al centro.