Guardiola dice no all'Italia: le ipotesi in campo per il possibile ct azzurro

Pep Guardiola rifiuta l'offerta della Federcalcio e del tandem Maldini-Leonardo. È arrivata la conferma ad un'ipotesi che non ha mai avuto concretezza. L'ex tecnico del Manchester City, dopo anni in giro per l'Europa ha scelto la famiglia, come ampiamente previsto e come da lui stesso dichiarato una volta terminata la sua lunga e vincente avventura in Premier. La figura del commissario tecnico affascina l'allenatore spagnolo ma non ora, non oggi. Guardiola ha bisogno di tempo per sé e per i suoi cari e su questo nessuno (o quasi) aveva mai avuto alcun dubbio.