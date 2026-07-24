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Anche Gigi Buffon dice di no all'Italia: la risposta data prima a Malagò e poi a Maldini e Leonardo

Nessun nuovo capitolo in azzurro per l'ex portiere: i dettagli
2 min
TagsmalagòMaldiniLeonardo
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Gianluigi Buffon ha deciso: non ci sarà un nuovo capitolo in azzurro per l'ex portiere della Nazionale. Circa dieci giorni fa, Paolo Maldini e Leonardo gli avevano recapitato la proposta ideata da Giovanni Malagò per un incarico di primo piano, quello di team manager, decisamente più operativo rispetto alla precedente esperienza.

Buffon dice no alla Nazionale

Buffon, che si era dimesso da capo delegazione nell'aprile 2026 dopo la pesante sconfitta di Zenica contro la Bosnia che costò il Mondiale all'Italia, ha riflettuto qualche giorno ma ha preferito declinare, pur con qualche rimpianto. Il suo rifiuto costringe la dirigenza a rivedere i piani per il restyling dei quadri di Coverciano. Il progetto prevede infatti l'inserimento di due nuove figure: oltre al team manager, si cerca un responsabile per le selezioni giovanili da affiancare a Maurizio Viscidi.

Gli altri nomi per l'area giovanile

Sfumato Buffon, restano aperti i sondaggi per l'area giovanile, dove si valuta il profilo di Gianfranco Zola, oggi in Lega Pro, insieme alle grandi suggestioni legate a Roberto Baggio e Francesco Totti. In corsa ci sono anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta, già inseriti nella struttura federale, oltre ad Angelo Carbone, figura molto vicina a Maldini.

 

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