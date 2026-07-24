Pirlo nuovo ct dell'Italia: ecco la scelta di Malagò, Maldini e Leonardo

Né Guardiola né Mancini, sarà Andrea Pirlo il prossimo ct dell'Italia . Malagò, Maldini e Leonardo hanno scelto dopo una lunga fase di valutazione durante la quale, per loro stessa ammissione, era finito anche Carlo Ancelotti. Alla fine l'ha spuntata l'ex allenatore di Juventus, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, Sampdoria e United FC, club di Dubai. Non è una sorpresa: sì, Maldini e Leonardo hanno provato a convincere fino all'ultimo Guardiola, che però non ha rinunciato all'anno sabbatico, ma il nome di Pirlo era già in lista insieme a quello di Roberto Mancini, che sperava nel ritorno. Sarà dunque un simbolo della Nazionale del 2006, l'ultima campione del mondo, a raccogliere l'eredità di un altro eroe di quella squadra, Rino Gattuso, per ripartire dopo due fallimenti Mondiali.

La chance di Pirlo

Avrà tutto da dimostrare Andrea, perché se come calciatore è stato uno dei migliori di sempre nel suo ruolo, come allenatore ha ancora molta strada da fare. La chance è più unica che rara: prendere per mano una Nazionale smarrita e riportarla al Mondiale attraverso la valorizzazione dei giovani è impresa ardua. Pirlo, che in carriera ha vestito maglie pesanti come quelle di Inter, Milan e Juventus, e che dell'Italia è stato un pilastro, ha il carisma per farlo. Non l'esperienza, però, o almeno non quella necessaria per un incarico del genere. Juventus, la parentesi in Turchia, la Sampdoria e lo United FC negli Emirati Arabi Uniti sono state le sue avventure da tecnico tra alti e bassi. Il picco? La Coppa Italia e la Supercoppa italiana vinte alla guida dei bianconeri nella stagione 2020-2021.

Pirlo, la scommessa di Maldini

Maldini e Pirlo si conoscono bene tra Milan e Italia. Per Paolo è una scommessa, ci crede tanto e soprattutto crede nella visione di calcio di Andrea. Anche se lo stesso Maldini e pure Leonardo avevano spiegato che non c'era fretta, adesso si attende l'annuncio ufficiale di Pirlo come nuovo ct. Immaginiamo un contratto almeno fino al Mondiale del 2030, il grande obiettivo, ma chissà che non venga esteso ulteriormente. Manca solo l'ufficialità, salvo imprevisti dell'ultimo secondo.