Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 25 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pirlo ct dell’Italia: il caso diplomatico, quello sponsor che crea imbarazzo

Il nuovo allenatore azzurro si è legato dallo scorso anno a un marchio di scommesse russo: tutti i dettagli
1 min
Tagspirlonazionale
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

C’è un caso diplomatico tutt’altro che trascurabile ad accompagnare le ore calde che sembrano avvicinare definitivamente Andrea Pirlo alla panchina della Nazionale. Dall’ottobre 2025, infatti, l’ex tecnico della Juve è diventato testimonial di Fonbet, il principale marchio di scommesse sportive russo. Con un duplice problema di opportunità. Intanto perché si parla di scommesse, ed è un tipo di pubblicità vietato nello sport italiano. Oltretutto i recenti scandali, che hanno avuto ripercussioni anche dalle parti di Coverciano, suggerirebbero ben altro approccio alla materia. E poi ci sono le implicazioni politiche, non trascurabili quando si tratta di accordi commerciali con Mosca: dopo aver attaccato l’Ucraina, la Russia è stata esclusa dalle competizioni internazionali. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

L’Italia e la scelta del ct: peccatoIl no a Baldini e quello di Thiago Motta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS