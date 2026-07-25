Pirlo ct dell’Italia: il caso diplomatico, quello sponsor che crea imbarazzo
C’è un caso diplomatico tutt’altro che trascurabile ad accompagnare le ore calde che sembrano avvicinare definitivamente Andrea Pirlo alla panchina della Nazionale. Dall’ottobre 2025, infatti, l’ex tecnico della Juve è diventato testimonial di Fonbet, il principale marchio di scommesse sportive russo. Con un duplice problema di opportunità. Intanto perché si parla di scommesse, ed è un tipo di pubblicità vietato nello sport italiano. Oltretutto i recenti scandali, che hanno avuto ripercussioni anche dalle parti di Coverciano, suggerirebbero ben altro approccio alla materia. E poi ci sono le implicazioni politiche, non trascurabili quando si tratta di accordi commerciali con Mosca: dopo aver attaccato l’Ucraina, la Russia è stata esclusa dalle competizioni internazionali.