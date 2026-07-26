Caso Pirlo, il Codacons vuole aprire un'indagine: pronti a bloccare la nomina da ct dell'Italia

Continua a far discutere il caso di Andrea Pirlo. La sponsorship dell'ex calciatore con la principale società di scommesse russa Fonbet ha scatenato un putiferio attorno alla scelta di affidargli il ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. L'Italia è spaccata sul suo nome, il neo presidente della Federazione Malagò riflette sul suo nome e nel frattempo il Codacons ha annunciato che presenterà un esposto per aprire le indagini sulla sponsorizzazione fatta da Pirlo.