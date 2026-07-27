ROMA - La chiamata alle armi di solito non prevede la diserzione, Maldini e Leonardo invece minacciano il passo indietro. Fallito il sogno Guardiola, si sono impuntati sul nome di Pirlo. Un salto senza paracadute. Malagò non è convinto , ha preso tempo e studiato le carte con l’ufficio legale. Oggi pomeriggio la riunione informale con le componenti (fissata da una decina di giorni) gli consentirà di ascoltare altri pareri e infine, se non verrà condivisa dai dirigenti ingaggiati per il Club Italia, prenderà una decisione autonoma e indipendente. Domani intende arrivare al Consiglio Federale con il nome del nuovo ct in tasca. Mancini (favorito) e Conte in attesa senza escludere altri nomi . Le possibilità di Pirlo, in ritiro in Austria, sono in drastica discesa. Non ha risolto il contratto con gli arabi e da global ambassador della Fonbet, l’agenzia russa di scommesse legata al proprietario dello United FC Dubai. Ieri, per la cronaca, la sua squadra ha pareggiato (1-1) in amichevole a Salisburgo, infilata da Tabakovic, lo stesso centravanti bosniaco che il 31 marzo aveva condannato l’Italia di Gattuso ai supplementari. Un segnale del destino.

La nomina di Pirlo inopportuna

Pirlo difficilmente diventerà ct. Maldini e Leonardo stanno facendo la guerra per difenderlo e portarlo sulla panchina di Coverciano. Vivono come attacchi personali l’indignazione politica scatenata dal caso Fonbet, ignorandone il senso. È una candidatura “maledetta”, ricordando la famosa punizione a effetto dell’ex centrocampista di Milan e Juve. Malagò vuole condividere la scelta con i suoi dirigenti, non essere costretto all’aut-aut di cui si parla in queste ore. Devono prenderne atto, cambiando rotta. Nomina inopportuna, non solo per inesperienza. Un presidente ha precise responsabilità politiche. Malagò ha appena aperto il dialogo con il governo per concertare le riforme richieste dal calcio su cui si era fermato Gravina. La Nazionale ha bisogno di spalle larghe per resistere all’urto di Belgio, Turchia e Francia, non di una scommessa come ha chiosato il ministro Abodi.

Italia, le alternative sono Mancini e Conte

Le ombre russe sono inaccettabili anche risolvendo un contratto. Non è passato troppo tempo dai casi Tonali e Fagioli, le sirene della polizia tre anni fa lampeggiavano a Coverciano. Aic, Aiac e Leghe portano avanti le campagne per combattere match-fixing e ludopatia. Nominiamo un ct global ambassador a Mosca per un’agenzia di scommesse? Oggi Calcagno e Ulivieri lo faranno presente nella riunione informale. Non si può ignorare il patto federale stabilito per scongiurare il commissariamento. Tra due anni e mezzo, Malagò dovrà essere rieletto. Ci pensino bene Maldini e Leonardo. Due dirigenti avveduti, se tengono all’impegno nobile appena assunto (un piano lungo 8-10 anni per rifondare la base del calcio italiano), si adeguano con senso di responsabilità. Mancini sa lavorare con i giovani e ha sempre messo la tecnica al centro della visione calcistica. Altrimenti Conte, garanzia di solidità. La crisi federale non si può riaprire a ottobre.