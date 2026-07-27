La lettera di Amelia: le origini dei nostri fallimenti

In queste ultime settimane ho avuto tempo di fare molte riflessioni e di ascoltare, anche a livello privato, tutte le varie componenti vicine al mondo del calcio. Ho seguito le a nalisi delle problematiche e delle difficoltà del nostro movimento calcistico, ho ascoltato le preferenze espresse su chi dovesse essere presidente, direttore o ct, con l’obbligo di portare la nostra Nazionale ai prossimi mondiali.

Per prima cosa, credo che a i prossimi mondiali sarà molto più semplice partecipare visto che, da quello che si legge, saranno allargati a 64 squadre. Ma prima di arrivare ai mondiali del 2030 dobbiamo passare attraverso la Nations League e gli Europei che sono comunque sfide molto, molto impegnative ma che possono diventare opportunità.

È anche vero, però, che quando si fanno programmazioni, bisogna farle a medio - lungo termine e quindi lavorare affinché negli anni futuri il nostro movimento possa crescere ed essere competitivo com’è sempre stato in passato.

Personalmente ho vissuto questo mondo dagli inizi degli anni 2000, quando iniziavo a muovere i primi passi nelle prime squadre, passando attraverso molti ruoli. Sono stato un giovane che sognava di giocare in Serie A, sono stato un calciatore che è arrivato a giocare in serie A e anche in Nazionale, sono stato un calciatore con esperienza all’interno di spogliatoi di grande livello. Nel momento in cui ho smesso, sono stato un dirigente e poi ho conseguito a Coverciano tutti i patentini da allenatore facendo molta esperienza nelle categorie inferiori tra Serie C, Serie D e settori giovanili.

In tutto questo periodo, ho sempre analizzato il funzionamento del sistema calcio a tutti i livelli.

Essendo stato un giovane che sognava di giocare in Serie A, ho cercato di capire quali strade potessero intraprendere i ragazzi per poter arrivare a realizzare i propri sogni.

Ho visto crescere molti giovani calciatori insieme a me e li ho visti poi arrivare fino in prima squadra e giocare a ottimi livelli, ne ho visti alcuni arrivare come m e fino in N azionale e con qualcuno abbiamo anche vinto insieme gli Europei giovanili, la medaglia olimpica nel 2004 e i campionati del mondo 2006.

Quando giocavo in Serie A cercavo di vedere se nelle giovanili c’erano ragazzi che potessero fare il mio stesso percorso, ho sperato per molti di loro: alcuni mi hanno dato soddisfazioni, penso a El Shaarawy o Cristante per fare due nomi.

Dopo, iniziato il percorso da a llenatore, cercavo di capire come inserire i ragazzi del settore giovanile in prima squadra e devo dire che qualcuno sono riuscito a lanciarlo dalle categorie inferiori: oggi fanno parte d elle rose di Serie A e Serie B, a volte di serie C.

Tutti questi ragazzi hanno sempre avuto una cosa in comune: la chance di allenarsi con la prima squadra con continuità, avendo così quel tempo di adattamento ai ritmi, alle velocità e alle competenze che una prima squadra richiede ai giocatori.

Sono tutti i ragazzi che hanno fatto un percorso di tante settimane e mesi di allenamenti per poi pian piano inserirsi e avere piccoli spazi anche in partita. Con il tempo sono rimasti in pianta stabile in prima squadra o sono addirittura diventati protagonisti del calcio italiano.

Nella mia analisi delle problematiche del calcio, penso che il nostro movimento, pur esprimendo molti bravissimi ragazzi a livello di settore giovanile e qualche talento interessante, non dia più la possibilità a questi ragazzi di poter crescere e migliorare proprio attraverso la continuità di allenamenti insieme ai calciatori della prima squadra.

Negli ultimi anni, però, abbiamo anche visto qualche eccezione quando, per vari e problematiche, l’allenatore della prima squadra ha dovuto attingere ai baby della Primavera per completare la propria rosa. Per far fronte ai tanti infortuni o per i blocchi di mercato che ultimamente vengono imposti ai club in base alle regole del fair play finanziario.

Mi vengono in mente i tanti ragazzi che nella Roma di Mourinho hanno avuto modo di far parte della prima squadra, arrivando a esordire o, come nel caso di Pisilli, addirittura a essere oggi un punto fermo della rosa. Tanti altri ragazzi, avendo avuto la possibilità di allenarsi in prima squadra , sono poi riusciti ad adattarsi a quelle che sono le richieste del c alcio di alto livello e magari oggi giocano in altri club : sono stati utili alla Roma per rispettare i bilanci attraverso le cessioni (Volpato, Tairovic e altri…).

Per rinforzare il mio pensiero sulla crisi del calcio italiano, vi racconto questo. Qualche settimana fa mi sono trovato a Solomeo, nella bellissima azienda di Brunello Cucinelli che ospitava la presentazione del premio Golden Boy: in quella occasione erano presenti molti dirigenti protagonisti del calcio italiano, attuale e non solo. Beh, ho sentito esprimere per la prima volta questo concetto, che cerco di condividere da tanti anni, soltanto dal mister Fabio Capello che era il mio allenatore alla Roma negli anni 2000 quando vincemmo lo scudetto. Mi sono detto che non ero più l’unico a pensarla così, finalmente.

Bene, Capello fece proprio l’esempio di molti giovani che erano aggregati alla prima squadra (io, D’Agostino, De Rossi, Aquilani e Bovo su tutti) e disse che il problema è che oggi viene a mancare proprio lo spazio che viene dato ai ragazzi per allenarsi in prima squadra e colmare quel gap attraverso il lavoro e il confronto con i calciatori già formati.

Questo è il vero problema per cui oggi nelle rose delle prime squadre non ci sono molti giovani italiani: purtroppo queste rose sono ampie e formate d a tanti calciatori che spesso giocano poco e non provengono dai nostri settori giovanili ma da altri movimenti calcistici.

Ecco, per tornare ad essere competitivi, anche con la Nazionale maggiore, credo che la strada sia ritornare a dare questi spazi ai nostri ragazzi, sperando poi che questi riescano a colmare il gap con i calciatori già formati nel minor tempo possibile, anche se ricordo che questo percorso dura sempre molte settimane e a volte mesi. De Rossi, per esempio, ha esordito in prima squadra dopo più di un anno dai primi allenamenti effettuati insieme ai grandi.

È naturale che poi siano gli allenatori, insieme ai vari staff, a dover capire il momento migliore per inserire questi ragazzi.

Il mio pensiero è che a livello di settore giovanile non abbiamo nulla da invidiare a quelli delle altre nazioni, e questo lo possono confermare i risultati che le nostre nazionali giovanili ottengono ormai da decenni. Siamo sempre protagonisti con le nazionali fino all’Under 19 e all’Under 20.

Manchiamo da tanti anni con l’Under 21, proprio per questa carenza che stiamo avendo nell’ultimo periodo. In Under 21 giocano spesso quei ragazzi che hanno iniziato da poco a giocare nelle prime s quadre (ero il portiere dell’ultima U21 che vinse l’europeo e il bronzo olimpico nel 2004).

A dare forza al mio pensiero c’è proprio il fatto che nei campionati esteri che spesso vado a vedere possiamo trovare sempre molti ragazzi under 18 aggregati agli allenamenti delle prime squadre, sia nei campionati dell’Est ma anche e soprattutto nei campionati come la Liga, la Premier, la Bundesliga o la Ligue1.

Abbiamo l’esempio del Barcellona che ogni anno inserisce negli allenamenti della prima squadra molti giovani: qualcuno riesce ad affermarsi, non credo serva fare nomi. In questo modo il Barça si mantiene comunque tra i top club del Mondo.

D’accordo, è anche vero però che all’interno dei nostri settori giovanili ci sono purtroppo anche molte problematiche che spesso sono venute alla luce negli ultimi periodi. Resta tuttavia il fatto che di giovani calciatori bravi ce ne sono tantissimi e mi auguro che poss a no avere sempre più spazio per essere aggregati in prima squadra e per poter avere la chance di adattarsi e diventare un giorno magari calciatori della nostra Nazionale che parteciperà ai mondiali.

Nel frattempo il mio consiglio ai giovani calciatori italiani è di andare a fare esperienza all’estero, dove il percorso è la prassi del “sistema”, anche nelle società più blasonate, e anche qui di esempi ce ne sono molti.

Forse sono uno dei pochi che crede ancora nei nostri giovani, e spero vivamente che questo tappo che attualmente non permette loro di emergere possa finalmente saltare: allora sì che torneremo ad essere protagonisti, magari con calciatori italiani che diventeranno gli idoli dei ragazzi più piccoli. E, soprattutto, i prossimi Ct avranno sicuramente più scelta al momento di fare le convocazioni.