Ct Italia diretta: salta Pirlo, Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Tutti gli aggiornamenti oggi LIVE

Dal sogno Guardiola , al passo indietro su Pirlo , le sliding doors della Nazionale sono infinite e ora si rimpiomba nel caos. Tutto da rifare per il presidente federale Malagò , che si trova a dover riflettere nuovamente sul futuro della panchina azzurra e non solo, perché il dt Maldini e l'advisor Leonardo potrebbero a questo punto addirittura rimettere l'incarico. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio

12:12

Malagò vedrà le componenti della Federazione nel tardo pomeriggio

Si annuncia un lungo pomeriggio di fuoco per il presidente federale Malagò, che intorno alle 18 dovrebbe incontrare come già programmato le componenti della Figc, dalla Serie A ai Dilettanti, dall'Aic all'Aia. All'ordine del giorno il Consiglio Federale di domani, ma è probabile che la questione Pirlo passi in testa agli argomenti da affrontare. Resta da capire se nelle ore precedenti avverrà l'annunciato vertice con Maldini e Leonardo, il cui esito verrebbe poi riferito nella riunione del tardo pomeriggio, o se si affronterà il problema in linea di principio, prima della consultazione tra Malagò, il dt azzurro ed il suo advisor.

11:53

"Sincera e umana solidarietà" è stata espressa ad Andrea Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov

"Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all'immagine dell'Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito 'pseudo-democratico'", ha scritto Paramonov in una lettera aperta a Pirlo postata sul canale Telegram dell'ambasciata russa.

11:36

Conte c'è ma non lo ha chiamato nessuno

L'altro nome in ballo è quello di Conte, sostenuto fortemente dalla Lega di Serie A e che ha fatto sapere che un ritorno alla guida della Nazionale non lo spaventerebbe, anzi. Certamente più costoso di Mancini, ma se "i soldi non sono un problema", come affermato dal presidente federale riguardo il sogno Guardiola, si potrebbe rivelare una valida alternativa, sempre che arrivi una chiamata da Via Allegri, perché al momento non lo avrebbe contattato nessuno.

11:20

Mancini e i problemi di rapporti

La scelta di Mancini sembrava inzialmente la più scontata con l'elezione dell'amico e sodale Malago a presidente della Figc. Ma l'ipotesi è stata allo stesso tempo accolta tiepidamente, se non osteggiata, da chi non ha perdonato allo jesino la 'fuga' in Arabia. In più, i rapporti fuori dal campo con Maldini non sono mai stati da idillio, motivo per cui pur restando un candidato autorevole, disposto anche a qualche rinuncia importante sotto il profilo economico, di scontato non c'è più nulla.

11:05

Il nodo delle alternative e la coperta troppo corta di Malagò

Sfumati i sogni Guardiola e Ancelotti, svanito il predestinato di Maldini e Leonardo, le alternative a Pirlo per la panchina della Nazionale tornano ad essere loro due: Mancini e Conte. Nomi caldi da prima ancora che Malagò diventasse presidente, sono rimasti in stand-by dopo il sì di Maldini, orientato altrove. Coperta troppo corta per il presidente federale a questo punto, soprattutto se riuscirà a ricucire con il direttore tecnico.

10:51

Oscurati in Italia i siti dello sponsor russo

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato di essere intervenuta per oscurare sul suolo italiano i siti facenti riferimento allo sponsor russo 'pietra dello scandalo'. Anche se tramite redirect è ancora possibile accedere alla piattaforma di betting.

10:41

Le ragioni di Maldini e Leonardo

La rabbia di Maldini non è solamente legata al nome di Pirlo, che pure insieme a Leonardo aveva scelto con convinzione dopo i tentativi di portare in azzurro uno tra Guardiola e Ancelotti. Saltata l'opportunità di affidarsi ad un 'goat' della panchina, l'idea era stata quella di puntare tutto sull'amico ed ex compagno di squadra per dedicarsi alla rivoluzione dal basso del calcio italiano. Il dt non è convinto che ci sia solamente la questione dello sponsor alla base degli attacchi ricevuti, ma che si tratti più di una questione legata al suo ruolo e a quel tipo di scelta e che si sia poi trovato un pretesto per sfiduciarlo.

10:22

Il presidente federale e la 'Ragion di Stato'

Gli argomenti che il presidente federale utilizzerà per evitare il caos che scaturirebbe dalle dimissioni di Maldini saranno fondamentalmente due: la fiducia e la 'Ragion di Stato'. La prima, reciproca, è stata alla base del sì all'azzurro dell'ex bandiera del Milan, che aveva deciso di sposare il progetto a prescindere dal nome del nuovo ct. La seconda afferisce invece al ruolo rivestito dal capo della Figc e che di riflesso riverbera anche sul direttore tecnico: le pressioni che spostano determinate decisioni non sono quelle che normalmente arrivano dai media e dalle tifoserie, perché ci si muove su livelli diversi, in un inevitabile intreccio con la politica, cui la Federazione chiede risorse, strutture e interventi.

10:03

Malagò parlerà con Maldini e Leonardo

Vigilia del Consiglio Federale, la giornata di oggi sarebbe già stata scandita da incontri e confronti tra le varie componenti ed il presidente Malagò, che però farà spazio nella sua fitta agenda per parlare con il dt Maldini e l'advisor Leonardo e ricucire lo strappo creato dal passo indietro su Pirlo.

9:53

Ignorate le precisazioni di Pirlo: "Doveroso chiarire alcuni aspetti"

Attaccato in maniera anche veemente, Pirlo aveva rotto il silenzio nella serata di ieri, pubblicando un lungo messaggio, interpretato più come uno sfogo che come il chiarimento che avrebbe sperato il candidato ct: "Una questione commerciale e non politica". Una precisazione evidentemente ignorata o ritenuta superflua per una decisione evidentemente già presa. LE PAROLE DI PIRLO

9:43

Lo 'sponsor della discordia': ecco perché è saltato Pirlo

Una scommessa sbagliata. A posteriori si potrebbe ironizzare così sulla scelta di Andrea Pirlo di diventare testimonial della Fonbet, principale marchio del betting russo. Tutto quel che c'è da sapere sullo 'sponsor della discordia'.

9:35

Vince il fronte degli anti-Pirlo

Nelle ultime 48 ore si era allargato il fronte degli anti-Pirlo: con la politica a soffiare sul fuoco e Malagò chiamato a riflettere su "Una nomina inopportuna". LEGGI QUI

9:30

Pirlo, prima lo sfogo, poi l'annuncio: "Non sarò il ct della Nazionale"

Dopo la bufera mediatica delle ultime ore, è Andrea Pirlo a dipanare la matassa annunciando via social: "Ho appreso di non essere più candidato alla panchina della Nazionale". Un messaggio laconico che segue il lungo sfogo nel quale aveva spiegato le sue ragioni e ribadito l'amore per la maglia azzurra.

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