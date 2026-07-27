Maldini e Leonardo si dimettono: comunicata la decisione di lasciare la Nazionale
Paolo Maldini e Leonardo rassegnano le proprie dimissioni da direttore tecnico dell'Italia e advisor del Club Italia. Questa la decisione dei dirigenti scelti pochi giorni fa dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, dopo il clamoroso dietrofront per la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale. Comunicata la decisione di non voler proseguire nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio.
Italia, Maldini e Leonardo si dimettono: comunicata la decisione a Malagò
Il calcio italiano non ripartirà da Paolo Maldini e Leonardo. Ha del clamoroso quanto successo nelle ultime ore negli ambienti Figc, dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. L'ex Juve non diventerà più ct della Nazionale. A 16 giorni dal loro insediamento, l'icona del Milan e l'ex centrocampista rossonero rassegnano le loro dimissioni e lasciano l'incarico con effetto immediato. Atteso il comunicato sui canali ufficiali della Figc. Per la panchina, intanto, le alternative sono rappresentate sempre da Roberto Mancini e Antonio Conte, ma non si escludono eventuali sorprese. Ora tocca a Malagò.