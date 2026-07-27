Maldini e Leonardo si dimettono: comunicata la decisione di lasciare la Nazionale

Paolo Maldini e Leonardo rassegnano le proprie dimissioni da direttore tecnico dell' Italia e advisor del Club Italia. Questa la decisione dei dirigenti scelti pochi giorni fa dal presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò , dopo il clamoroso dietrofront per la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della Nazionale . Comunicata la decisione di non voler proseguire nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 luglio.

Italia, Maldini e Leonardo si dimettono: comunicata la decisione a Malagò

Il calcio italiano non ripartirà da Paolo Maldini e Leonardo. Ha del clamoroso quanto successo nelle ultime ore negli ambienti Figc, dopo la mancata nomina di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico. L'ex Juve non diventerà più ct della Nazionale. A 16 giorni dal loro insediamento, l'icona del Milan e l'ex centrocampista rossonero rassegnano le loro dimissioni e lasciano l'incarico con effetto immediato. Atteso il comunicato sui canali ufficiali della Figc. Per la panchina, intanto, le alternative sono rappresentate sempre da Roberto Mancini e Antonio Conte, ma non si escludono eventuali sorprese. Ora tocca a Malagò.