Italia, che succede adesso: Mancini torna avanti, Conte sullo sfondo. Tutti gli scenari verso il nuovo ct

Reset, ancora una volta. Dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, cambia completamente lo scenario per la panchina della Nazionale. Il nome che ora è in pole position per diventare il nuovo commissario tecnico è quello di Roberto Mancini, da sempre il profilo preferito dal presidente della Figc, Giovanni Malagò. Sul tavolo resta anche l'ipotesi Antonio Conte, sostenuta soprattutto dalla Lega Serie A. Al momento, però, l'ex Napoli non sarebbe mai stato contattato ufficialmente. Sono questi i nuovi scenari dopo l’uscita di scena di Pirlo e l’addio del duo Maldini-Leonardo.