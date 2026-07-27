Italia, che succede adesso: Mancini torna avanti, Conte sullo sfondo. Tutti gli scenari verso il nuovo ct
Reset, ancora una volta. Dopo il mancato arrivo di Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, cambia completamente lo scenario per la panchina della Nazionale. Il nome che ora è in pole position per diventare il nuovo commissario tecnico è quello di Roberto Mancini, da sempre il profilo preferito dal presidente della Figc, Giovanni Malagò. Sul tavolo resta anche l'ipotesi Antonio Conte, sostenuta soprattutto dalla Lega Serie A. Al momento, però, l'ex Napoli non sarebbe mai stato contattato ufficialmente. Sono questi i nuovi scenari dopo l’uscita di scena di Pirlo e l’addio del duo Maldini-Leonardo.
Martedì è già una giornata decisiva
Prende quota anche il nome di Giorgio Chiellini, che potrebbe assumere il ruolo di nuovo direttore tecnico della Nazionale, figura rimasta vacante dopo l'addio di Maldini. A questo punto resta da capire quale strada sceglierà Malagò: nominare subito il nuovo commissario tecnico oppure procedere prima con la scelta del direttore tecnico, condividendo poi con lui la decisione sull'allenatore. Un primo quadro più chiaro potrebbe emergere già domani, martedì 28 luglio, quando è in programma il Consiglio federale della Figc.