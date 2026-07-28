Diciassette giorni da dimenticare: Maldini e Leonardo fuori, il ct lo sceglie Malagò

Non gioco più, me ne vado. Maldini e Leonardo se ne sono andati , non per scherzo e neppure cantando come Mina. La risoluzione del contratto era già stata firmata quando Malagò (poco dopo le 20,30) è uscito dal retro degli uffici federali per evitare di nuovo il plotone delle telecamere e ulteriori spiegazioni. Il giorno più lungo e complicato da presidente lo ha concluso passando all’azione e chiudendo con le parole. Ora deciderà da solo, in fretta e in autonomia . Ogni tipo di mediazione è fallita e anche il tentativo di “condividere” un’idea o un progetto relativo al Club Italia.

"Lo abbiamo saputo in diretta tv"

Le dimissioni dei due dirigenti verranno ufficializzate nelle prossime ore. La comunicazione è diventata di dominio pubblico attraverso la diretta di Sky Sport poco dopo le 19. La riunione informale tra Malagò e il comitato di presidenza formato con Simonelli (Lega di Serie A), Calcagno (Aic), Ulivieri (Aiac), Marani (Lega Pro) e Abete (Lega Dilettanti) era in corso. Mancava solo Bedin (Lega di Serie B), collegato da remoto. «Lo abbiamo saputo in diretta tv» ha svelato Simonelli. Malagò, ai suoi interlocutori, non ha chiarito se sapeva o meno. Surreale, ma vero. L’ultimo colpo di coda, velenoso e poco elegante, di Maldini e Leonardo. La brutta figura è collettiva, non sono stati gli unici a sbagliare, ma così non si fa. Esistono ruoli e responsabilità anche quando si rompe un contratto o ci si separa. Meglio così, perché i due dirigenti nominati sabato 11 luglio da Malagò in via Allegri non si sono mai presentati, nessuno li ha mai visti o sentiti. Eppure lavoravano per la Figc. Mai successo. Vi sembra normale? No, non può esserlo.

Maldini si è sentito delegittimato

Eppure la scelta di coinvolgere l’ex direttore tecnico del Milan, valoroso capitano della Nazionale e dall’immagine integerrima, sembrava la migliore possibile. Un ex calciatore per riformare il movimento. Lo descrivevano come un condottiero. «Se accetta, entra per comandare» ci raccontò Walter Sabatini quando il corteggiamento di Malagò era appena iniziato e serpeggiavano i dubbi. Aveva ragione in pieno, forse troppo. Il suo regno è durato solo 17 giorni, crollando sul nome di Pirlo (candidatura insostenibile sotto ogni punto di vista) con l’advisor brasiliano, dopo un assalto impossibile e andato a vuoto con Guardiola, infine rivelando il colloquio con Ancelotti, sotto contratto con il Brasile, perché “ci sembrava giusto partire con i migliori del mondo”. Maldini è andato a sbattere impuntandosi su un ex grandissimo centrocampista che avrebbe voluto al Milan quando era finito il rapporto con Pioli. Le perplessità sono diventate uno tsunami quando è esploso il caso dello sponsor russo. Inaccettabile sostenere “o Pirlo o ce ne andiamo”. Hanno vissuto l’onda mediatica e politica di critiche nei confronti di Andrea come una forma di delegittimazione.

Malagò deve rimediare in fretta

La federazione non è un club, non è una proprietà privata, non si governa veicolando notizie di mercato e su questo aspetto, sconosciuto ai più, sono inciampati i due dirigenti a cui era stato affidato un compito nobilissimo. Avviare la rifondazione del calcio italiano, partendo dalla base e dai settori giovanili. Illuminante la sintesi di Giancarlo Abete, ex presidente federale. «Maldini era venuto per starci 8 anni, invece è rimasto quattro giorni». Ieri mattina, raccontavano fonti milanesi, sarebbero stati avviati contatti con Palladino e poi era montata forte la candidatura di Thiago Motta nel tentativo di trovare un’alternativa a Pirlo che rispondesse alla stessa visione e “al nostro modo di vedere il calcio”. Rivendicavano il ruolo: ci è stata affidata la direzione tecnica, decidiamo noi il ct, questa la sintesi. Dunque una “condivisione” (si fa per dire) al 100 per cento, mica al 50, trascurando totalmente cos’è la federazione e le responsabilità politiche di un dirigente. Così la “chiamata alle armi” è diventata diserzione. Meglio per tutti, compreso Malagò. Ha perso un mese di tempo, un errore si può rimediare, avrà la possibilità di recuperare in fretta. Ogni parola di Abodi, ministro dello Sport, è stata calibrata con precisione. Le brutte figure passano, le scelte restano. L’Italia non può più sbagliare. ©riproduzione riservata