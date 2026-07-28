Il conto alla rovescia è iniziato. Oggi alle 12 è in programma il Consiglio Federale e Giovanni Malagò punta ad arrivare all'appuntamento con il nome del nuovo commissario tecnico già definito. Dopo il clamoroso dietrofront su Andrea Pirlo e il terremoto seguito alle dimissioni, non ancora formalizzate, di Paolo Maldini e Leonardo , la priorità è chiudere al più presto la partita della panchina azzurra. Al momento il grande favorito resta Roberto Mancini, da sempre considerato la prima scelta del presidente federale per guidare la ripartenza della Nazionale. Sullo sfondo resiste anche l'ipotesi Antonio Conte, sostenuta soprattutto dalla Lega Serie A, ma finora senza contatti concreti. Le prossime ore saranno decisive.

10:04

Il commento del direttore Zazzaroni

I 17 giorni di Maldini e Leonardo: come un gatto in tangenziale. Leggi qui il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio.

9:47

Malagò decide, per lui c'è Mancini

Mancini resta nettamente in pole. Dopo la rottura con Maldini e Leonardo, Malagò dovrebbe gestire in prima persona la scelta del nuovo ct. Ieri il presidente Figc ha aggiornato il Comitato di Presidenza sul caso Pirlo e sul tentativo, poi sfumato, per Guardiola, senza però svelare le proprie intenzioni. Resta da capire se oggi, prima della decisione definitiva, Malagò consulterà il Consiglio Federale oppure si limiterà a informarlo.

9:30

La giornata di ieri: il resoconto

La giornata di ieri è stata scandita da riunioni, contatti telefonici e valutazioni che si sono susseguite senza sosta. Alla fine è arrivata la scelta di Paolo Maldini e Leonardo di lasciare il loro ruolo all'interno della Figc. Tutto era iniziato con il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, per poi proseguire con le indiscrezioni sull'ormai probabile addio dei due ex dirigenti del Milan al Club Italia. Per alcune ore aveva preso quota anche una soluzione alternativa, con Thiago Motta indicato come possibile commissario tecnico, prima dell'epilogo: la decisione di Maldini e Leonardo di farsi da parte, comunicata direttamente a Giovanni Malagò nel corso di una telefonata. Qui tutto il resoconto della giornata.

9:20

Panchina Italia, oggi giornata decisiva

Mancini o Conte? La dirigenza azzurra decide. Ormai sembra essere una partita a due tra i due ex ct. Alle 12 il Consiglio Federale con Malagò che potrebbe avere in mano il nome.

Roma