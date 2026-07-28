Keane al veleno sul caso Italia: "Maldini e Leonardo infantili, il calcio non funziona così"

Diciassette giorni da dimenticare, dall'entusiasmo per la loro scelta alle discusse dimissioni . Si chiude così l'avventura di Paolo Maldini e Leonardo , scelti dal presidente Malagò come dt e advisor della Nazionale. La decisione arriva dopo il no a Pirlo , il ct proposto dai due dirigenti per sedersi sulla panchina azzurra. Una scelta che ha scatenato innumerevoli discussioni , tra chi critica e chi invece applaude il rispetto dei propri principi e delle proprie idee, facendo un passo indietro quando non si è visto condiviso il proprio progetto. Un'interpretazione che è totalmente opposta a quella durissima e feroce di Roy Keane .

Keane durissimo su Maldini e Leonardo: "Comportamento infantile"

L'ex centrocampista del Manchester United è stato chiamato a commentare le dimissioni di Maldini e Leonardo, esprimendosi al veleno su una scelta che reputa scellerata: "Non mi è piaciuto per niente. Per me, è stato un comportamento infantile, non lasci un progetto solo perché non hai ottenuto il tuo allenatore preferito. Il calcio non funziona così". Keane ha poi aggiunto, parlando di chi invece ha applaudito questa decisione: "La gente continua a parlare di lealtà e principi, e va bene. Mantieni la tua opinione, difendi la tua posizione. Ma una volta presa la decisione, il tuo lavoro è andare avanti. Questo è quello che fanno i leader. Non buttano via i loro giocattoli dal passeggino solo perché le cose non sono andate come volevano". Poi conclude: "Maldini e Leonardo sono leggende del calcio. Nessuno mette in dubbio ciò che hanno raggiunto come giocatori, ma non si tratta di reputazioni. Si tratta di responsabilità. L'Italia sta cercando di ricostruirsi dopo anni di delusioni e aveva bisogno di persone esperte di calcio per aiutare a stabilizzare la nave. Andarsene dopo solo un paio di settimane manda il messaggio sbagliato a tutte le persone coinvolte".