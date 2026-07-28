Mancini è il nuovo ct dell'Italia: l'annuncio di Malagò al consiglio federale

Si conclude la telenovela per il commissario tecnico della Nazionale italiana : il presidente della Figc Malagò ha annunciato che Roberto Mancini tornerà sulla panchina dell' Italia . L'annuncio è arrivato nel corso del consiglio federale: "Sarà lui il ct, deve ancora firmare. Stiamo parlando. Sarà ufficiale non so se nel pomeriggio o domani". La svolta arriva dopo la scorsa giornata bollente, con Pirlo che ha comunicato di non essere più tra i candidati per il ruolo di ct della Nazionale dopo il caso del sito di scommesse russo e con Maldini e Leonardo che hanno rassegnato le dimissioni a 17 giorni di distanza dalla loro nomina .

Mancini torna sulla panchina della Nazionale

Mancini mette dunque fine a un periodo di grande incertezza per la Nazionale italiana che dura dal post partita di Zenica che ha segnato la terza mancata partecipazione consecutiva a un Mondiale. Per la seconda delle tre in panchina c'era proprio Roberto Mancini, che era stato comunque riconfermato dopo la sconfitta beffa all'ultimo minuto contro la Macedonia del Nord a Palermo. Riconfermato, nominato anche coordinatore delle nazionali U20 e U21, salvo poi andarsene pochi giorni dopo e a fine agosto 2023 firmare con l'Arabia Saudita. L'allenatore più volte si è detto pentito di quella scelta e ora avrà la sua seconda chance sulla panchina dell'Italia.

Dimenticare la Macedonia del Nord e ripetere Wembley: Mancini e l'Italia

Negli occhi di tutti c'è ancora l'ultima grande gioia che la Nazionale ha regalato agli italiani, la vittoria a Euro 2021, grazie al gruppo che ha creato il ct e il suo grande compianto amico Gianluca Vialli. I risultati raggiunti da Mancini con gli Azzurri sono innegabili: oltre alla vittoria del massimo trofeo continentale, anche il record di 37 partite da imbattuti, durato fino alla finale del Mondiale con la Spagna che l'ha superato.