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martedì 28 luglio 2026
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Malagò sceglie Ranieri come dt dell'Italia: l'annuncio ufficiale e la conferenza con Mancini

Il presidente federale annuncia l'ex allenatore e dirigente della Roma: "Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del ct"
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TagsItaliaRanieri
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ROMA - Malagò ridisegna l'Italia: Mancini ct, Ranieri dt. Durante la conferenza stampa post Consiglio federale il presidente della Figc ha annunciato la scelta del commissario tecnico e del direttore tecnico. "Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un'altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria. Domani alle ore 18 è prevista una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Roberto Mancini", ha spiegato Malagò.

La scelta di Malagò per Mancini e Ranieri

Il cambio di rotta è arrivato all'indomani del dietrofront di Maldini e Leonardo dopo lo stop alla candidatura di Pirlo come nuovo ct dell'Italia. Le dimissioni dei due ex Milan hanno obbligato Malagò a convocare un altro Consiglio federale, a scegliere Mancini come commissario tecnico e a nominare Ranieri come dt, aprendo di fatto un nuovo ciclo azzurro.

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