Malagò sceglie Ranieri come dt dell'Italia: l'annuncio ufficiale e la conferenza con Mancini

ROMA - Malagò ridisegna l'Italia: Mancini ct, Ranieri dt. Durante la conferenza stampa post Consiglio federale il presidente della Figc ha annunciato la scelta del commissario tecnico e del direttore tecnico. "Mi serviva una persona con cui condividere la decisione del commissario tecnico, se fosse stata individuata un'altra figura sarebbe saltato ogni mio ragionamento. Una condivisione che sul nome di Roberto Mancini era venuta meno con Maldini e Leonardo. Questa persona con cui ho condiviso la scelta è Claudio Ranieri, che ha accettato pochi minuti fa e arriverà dalla Calabria. Domani alle ore 18 è prevista una conferenza stampa sia con Claudio Ranieri che con Roberto Mancini", ha spiegato Malagò.