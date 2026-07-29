Come giocherà l'Italia di Mancini: difesa a quattro e il rebus Chiesa

Andate piano con i campetti. Dipende dai giocatori, Roberto Mancini ancora non sa come modellerà la nuova Italia e qualche giorno fa, provando a portarsi avanti con il lavoro, si era chiuso a riccio, incrociando le dita e sorridendo con le emoticon su whatsapp all’ipotesi 4-3-3 o 3-5-2 per sfruttare al meglio la spinta di Dimarco e Palestra sulle corsie esterne.

Difenderà a quattro, questo è ovvio e scontato, anche se sono diversi i rebus e già nel 2022 il vecchio e nuovo ct dell’Italia chiedeva alle giovanili di Coverciano di investire sugli esterni d’attacco, sul dribbling e sulla fantasia indispensabile per creare alternative. All’Europeo di Wembley poteva contare su Insigne, Chiesa, Berardi e Bernardeschi. Tre su quattro, per motivi anagrafici, sono fuori e non rientreranno nel giro azzurro.

Gattuso ha provato sino all’inizio del raduno prima dei playoff di recuperare Chiesa, reduce da due anni in cui ha giocato pochissimo per motivi fisici. Proverà a recuperarlo anche Mancio, che lo conosce benissimo e lo aveva lanciato in azzurro. Politano, Zaccagni e Orsolini non hanno mai raggiunto quei livelli. Nell’Under 21 di Baldini si sta facendo largo Koleosho. Chissà se tornerà Gnonto, Zaniolo nell’Udinese è diventato una punta centrale, non ci sono tanti interpreti e di sicuro, da qui a fine settembre, non possiamo aspettarci sorprese.

Il gioco delle coppie

Il mese di agosto e la partenza in Premier orienteranno il destino di Chiesa. Mancini terrà sotto osservazione Cancellieri. Nella sua precedente esperienza, ha impiegato sulla fascia sinistra anche Raspadori e Kean. La certezza riguarda la linea difensiva a quattro. Moduli di riferimento 4-3-3 o 4-2-3-1. Dimarco agirà da terzino d’assalto con Calafiori come alternativa.

Quattro partite in dieci giorni. Nel gioco delle coppie, Di Lorenzo e Palestra sulla fascia destra. La difficoltà risaputa nei centrali: non ne abbiamo. Si ricomincerà quasi certamente da Bastoni e Mancini. Gatti e Gabbia sono le alternative. Servirebbe eccome la ripresa di Giovanni Leoni, ma viene da un anno di stop. Vedremo Comuzzo al Torino. Buongiorno è finito di nuovo ko. La ricchezza è davanti. Pio Esposito, Kean e Retegui ci garantiscono. Barella e Tonali i due pilastri del centrocampo. Baldanzi la possibile sorpresa. I nuovi Jorginho e Verratti non esistono. Rovella e Ricci dovranno riproporsi bene in campionato. Fagioli può avere una chance. Locatelli è l’usato sicuro.